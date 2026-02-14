La N-320 queda de nuevo abierta al tráfico en Alcocer tras haberse cerrado por la caída de árboles

Imagen de Alcocer en Google Maps. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-320, que había quedado cortada este sábado a la altura de Alcocer (Guadalajara) por la caída de varios árboles en la vía, ya está de nuevo abierta al tráfico.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el restablecimiento de la circulación se ha producido a las 19.50 horas. El corte afectaba a ambos sentidos entre el kilómetro 203 y el 205,5 y se ha producido a las 11.50 horas.