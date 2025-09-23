Hasta 34 medios, 18 de ellos aéreos, siguen trabajando en el incendio de Peñalba de la Sierra (Guadalajara)

GUADALAJARA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 medios aéreos, 18 de ellos aéreos, siguen trabajando en las labores de extinción del incendio declarado este domingo en Peñalba de la Sierra, en Guadalajara, que sigue sin control y en Nivel 1.

Hasta un total de 159 medios tanto del Gobierno de Castilla-La Mancha, como del Ministerio, de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla y León trabajan contra las llamas, según informa el Servicio de Extinción del Gobierno regional en su cuenta de 'X'.

El fuego había arrasado hasta el día de ayer unas 550 hectáreas.

El incendio se detectó en el paraje del Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra, entidad menor de Cardoso de la Sierra. El aviso se notificó a las 8.13 horas de este domingo por la llamada de un particular.

La causa probable de este incendio forestal podría ser un rayo, tal y como ha indicado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.

"La superficie estimada se sitúa en torno a unas 550 hectáreas, pero con el vuelo de los primeros medios aéreos se actualizarán los datos correspondientes. Lo que sabemos es que no ha avanzado apenas durante la noche donde han permanecido los medios trabajando", ha afirmado.

Como ha explicado el viceconsejero de Medio Ambiente, desde el inicio del incendio que se ubica en una zona de alta montaña, "se atacó de manera contundente con medios aéreos, a través de helitransportadas, que es como se actúa en los incendios de este tipo a los que no hay acceso por carretera teniendo en cuenta que está a 2.000 metros de altitud".

Asimismo, ha informado que desde las 10.00 horas se está reuniendo el comité asesor provincial de Guadalajara para analizar y evaluar la situación del incendio en el que han participado representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la subdelegación del Gobierno del Sescam, representantes de la empresa pública Geacam, de la Diputación de Guadalajara, así como de otros cuerpos de seguridad y emergencias.

GENERAR UNA ZONA SEGURA DE ACCESO

"Una de las primeras actuaciones en este tipo de incendios es abrir vías de acceso y zonas seguras para los medios terrestres". Así, ayer se procedió a la apertura de un camino con maquinaria pesada y pudo acceder un camión a la zona más al sur del incendio.

"Una vez realizadas estas acciones, se pudieron movilizar más medios terrestres como los que se han activado a primera hora de esta mañana para poder trabajar con seguridad y efectividad".

Tras las primeras actuaciones y de manera paulatina, "se han ido incorporando medios terrestres cuando lo ha permitido la orografía y los trabajos de maquinaria pesada. El fuego ha descendido por la ladera y eso permite un trabajo más efectivo para los medios terrestres. Conviene recordar que es una zona de alta montaña y que la recarga de las autobombas tarda 60 minutos. En este caso lo más efectivo han sido los trabajos de nuestras brigadas helitransportadas y trabajos de herramienta manual", ha apuntado Almodóvar.