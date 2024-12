Unos 3.500 corredores ya se han inscrito en la LI Carrera del Pavo en Ciudad Real batiendo "todos los récord"

CIUDAD REAL 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Todo está listo para la LI Carrera del Pavo del próximo martes 31 de diciembre en Ciudad Real. Este jueves se cerraba el plazo de inscripción y ya se puede confirmar que "se han batido todos los récord".

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha mostrado su satisfacción al comprobar que, en el entorno del Parque de Gasset, se darán cita cerca de 3.500 corredores en las distintas categorías programadas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Beltrán destaca que "el esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Ciudad Real ha merecido la pena, repartiremos más de 15.000 euros en premios y hemos reforzado otros aspectos técnicos para que todo el que lo desee, corra o no, pueda disfrutar de esta fiesta deportiva y familiar".

El número de atletas absolutos es de 1.204, de los cuales 766 son hombres y 438 mujeres, sin olvidar, los 1.213 niños y 1.082 niñas que también lucirán con orgullo su dorsal en el Gasset.

Las pruebas de los escolares comenzarán a las 10.30 horas y a las 12.00 horas se dará el pistoletazo de salida a la tradicional cita de fin de año.

Pau Beltrán avanza que se verán en acción a 9 atletas internacionales: María Varo Zubiri, campeona de España con la selección cross 24'; Queralt Criado Ocaña, campeona de España de 5000 sub 23'; Mariola Hernández González, campeona de CLM de 10K, y a la almagreña Gemma Arenas Alcázar, medallista internacional en trail y sub campeona de CLM en 10K.

En la categoría masculina estará un año más Juan Antonio Pérez Moreno, internacional en copas del mundo de 10.000 e internacional en campeonatos de Europa; Mohamed Massat Bouzahar, sub 28:33 en 10K y selección CLM de cross; Unai Naranjo Mateo, campeón de España en 3000 y 5000 sub 20, internacional en el campeonato del mundo y de Europa sub 20; Ángel Ronco Bargueño, campeón de CLM de 10K, selección CLM de cross y marca personal por debajo de 29' en 10K, y Fernando González - Mohino Mayoralas, 29:30' en 10 K, selección CLM de cross.

"Un cartel de lujo" como así lo ha definido el concejal de Deportes.

La LI Carrera del Pavo está organizada por el Patronato Municipal de Deportes y la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento.

Se mantienen los 6.000 euros en premios destinados a los atletas (1.000 euros para los ganadores en la categoría masculina y femenina) y los 8.000 euros en material deportivo para los colegios.