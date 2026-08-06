Hasta 37 efectivos de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial se suman al dispositivo de la II Vuelta Ciclista a C-LM

Presetnación del dispositivo de seguridad de la II Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader. - DELEGACIÓN

GUADALAJARA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha presentado el dispositivo de seguridad de la II Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader. La principal novedad es la incorporación de una Unidad de Movilidad y Seguridad Vial, integrada por 37 personas en total. 27 de ellas corresponden al sector de tráfico de la II zona de la Guardia Civil y diez a seguridad ciudadana, correspondientes a distintas Comandancias.

La Unidad de Movilidad y Seguridad Vial tiene como principal objetivo garantizar la seguridad y el orden público durante toda la prueba, especialmente en aquellas zonas como salidas y llegadas de mayor afluencia de público, y puntos críticos del recorrido.

Según informa la Delegación, en el acto de presentación, celebrado en la plaza Mayor de Sigüenza, el delegado ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad alcarreña, María Jesús Merino, el coronel jefe interino de la II zona de la Guardia Civil, Jesús Manuel Rodrigo, José Juan Fernandez, director general de desarrollo rural de la Junta de Comunidades o Sonsoles Rico, delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del gobierno regional en Guadalajara, entre otras autoridades.

La II Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader constará de siete etapas entre el 7 y 13 de agosto y arrancará con las dos etapas femeninas. El 7 de agosto, la etapa comenzará en Sigüenza y finalizará en Cifuentes, mientras que la etapa del 8 de agosto arrancará en Sacedón y finalizará en Beteta, todo ello en la provincia de Guadalajara.

En cuanto a las etapas masculinas, el 9 de agosto, saldrá de Tarancón y finalizará en Quintanar del Rey; el 10 de agosto comenzará en Tarazona de la Mancha y concluirá en Agramón; el 11 de agosto partirá de Torre de Juan Abad y finalizará en Almadén; el 12 de agosto tendrá su punto inicial en Argamasilla de Calatrava y su meta en Herencia; mientras que el 13 de agosto, arrancará en Tembleque y finalizará en Manzanares.

En total se recorrerán 1.004 kilómetros y trascurrirá por 102 municipios de las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Una vuelta que, para el delegado del Gobierno, "tiene un gran valor deportivo y también un gran valor territorial, simbólico, de una comunidad autónoma eminentemente rural".

Los ciclistas recorrerán las comarcas de los Grupos de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte, Molina de Aragón-Alto Tajo y Fadeta, en la provincia de Guadalajara; Prodese, Adesiman y Adiman, en la provincia de Cuenca; Mancha Júcar-Centro, Sacam y Campos de Hellín, en la provincia de Albacete; Tierras de Libertad, Campo de Calatrava, Valle de Alcudia, Montesur, Alto Guadiana-Mancha y Mancha Norte, en la provincia de Ciudad Real; y Dulcinea, en la provincia de Toledo.

Por ello, Sabrido ha agradecido el esfuerzo a la Federación de Ciclismo de España y de Castilla-La Mancha, a la Junta de Comunidades y a los grupos de Desarrollo Rural de la comunidad autónoma.