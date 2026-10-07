La 45 edición de Farcama arranca en Toledo con apoyo al sector artesano y la vista en puesta en batir récord de visitas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura la Feria Regional de Artesanía, FARCAMA, que se celebra en el Paseo de Sisebuto (Toledo) - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XLV edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) ha abierto sus puertas en el Paseo de la Vega de Toledo desde este miércoles 7 al lunes 12 de octubre, con la participación de 156 artesanos --81 de la región-- y con la vista puesta en batir récord de visitantes.

Ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el que ha realizado, con una navaja de Albacete, el tradicional corte de cinta, que tenía impresa la bandera de la región de manera consecutiva, compartiendo con el resto de autoridades pequeños trozos de bandera de la Comunidad Autónoma.

En apoyo al sector artesano, el presidente regional ha avanzado que se van a ampliar de 3 a 6 años la cobertura de las ayudas para la contratación de personas en talleres artesanos.

García-Page ha esperado que la feria pueda celebrarse "muy bien" y que "no se cuele la campaña electoral" que "siempre" --ha dicho-- "perturba", aunque ha comentado que es "muy sano que haya democracia y que la gente pueda hablar y pueda opinar".

"Lo importante es que la feria mantenga su impronta transversal, que todo el mundo se pueda sentir confortable, piense lo que piense, vote lo que vote y venga de donde venga".

Con la ampliación de escenarios y horizontes, ha destacado la mejora de canales comerciales, aunque ha apuntado el problema "de relevo generacional" en la artesanía, que el Gobierno regional quiere mitigar con la ampliación de estas ayudas.

QUE LOS ARTESANOS VIVAN DE FARCAMA

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado que esta feria "ilusiona a los artesanos y artesanas" y se ha comprometido a trabajar por que los artesanos vivan de Farcama "los 365 días del año", aunque si esto no es posible el Ejecutivo regional emprenderá otras iniciativas.

La consejera ha puesto el énfasis en la importancia del damasquinado en esta cita, también del alumnado que se está formando en esta práctica, y ha puesto en valor el talento joven y la presencia de escolares, añadiendo que es "importante que los jóvenes escolares entiendan el protagonismo que tiene la artesanía".

Igualmente, ha resaltado la participación de Castilla-La Mancha en la feria Gastronomika de San Sebastián y la presencia de la cuchillería de Albacete, que "realza el trabajo de cocinas y fogones".

RÉCORD DE VISITANTES

De su lado, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Gremios Artesanos de Castilla-La Mancha (Fracaman), Roberto Perea, ha invitado a toledanos, castellanomanchegos y turistas a visitar la feria, confiando en que pueda batir un récord de visitantes.

Asimismo, ha afirmado que cualquier persona que visite la feria va a encontrar "un lugar en el que se sienta a gusto y que pueda pasar la mañana o la tarde" y ha animado a acudir a comprar. "En Farcama hay que venir con la cartera o con la tarjeta, hay que venir a gastar", ha subrayado Perea.

Perea ha invitado a responsables políticos e institucionales y artesanos a mostrar en sus redes sociales lo "bonita" que está Farcama. "Lo bonito que es el producto y lo barato que está todo". "Vamos a estar aquí hasta el día 12 de octubre. Este año es una edición muy buena, porque tenemos muchos días festivos".

De este modo, ha querido agradecer el esfuerzo que han hecho los artesanos. "No os preocupéis, que ya no va a llover más, ya todo lo que tuvo que llover cayó ayer en Talavera", ha bromeado.

VELÁZQUEZ AUGURA ÉXITO COMO SABOR TOLEDO

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha deseado que la inercia generada por la feria gastronómica 'Sabor Toledo' hace dos fines de semana sirva para "batir todos los récord de facturación y ventas" para que esta edición sea "muy especial", añadiendo que el damasquinado tiene una relevancia destacada al cumplirse unos once meses de su declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Señalando que él mismo va de la mano con Farcama, al cumplir 45 años igual que la feria, ha recordado cómo de niño iba a esta feria cuando estaba alojada en los patios de Tavera. Asimismo, se ha mostrado orgulloso de lo "bien" que ha quedado el Paseo de la Vega, donde, a pesar de las dudas generadas al principio, "todo el mundo quiere venir".

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha comenzado felicitando a todos los que hacen posible esta feria y, de manera especial, a todos los artesanos que durante estos días van a abrir sus talleres y sus creaciones al público porque "detrás de cada pieza hay mucho más que un producto", según ha dicho, "hay una traición familiar que ha conseguido llegar hasta nuestros días".

Ha hecho hincapié en que en la provincia de Toledo hay "auténticos maestros de oficios que forman parte de nuestra identidad" y que al mismo tiempo "tienen una enorme capacidad para innovar, para crear y para abrirse camino en los mercados".

Desde la Diputación, ha apuntado, "queremos seguir acompañando a todos los artesanos porque ellos defienden también nuestros pueblos, que significa sin duda alguna defender a quienes trabajan, a quienes viven y a quienes emprenden en ellos".

DETALLES DE LA FERIA

En una edición con un marcado carácter internacional, la feria apostará por el talento joven a través de distintas acciones, reforzará su parte social e incluirá un zona de networking "para tejer redes de colaboración" entre los artesanos y otros sectores.

El país invitado en esta edición será Grecia, desde donde acudirán artesanos de la zona de Creta especializados en telares, escultura, madera, cerámica o joyería artesanal.

De Castilla-La Mancha habrá 81 artesanos --siete más--, del resto del país 50 --diez más-- y 25 internacionales --también diez más que en 2025--, con participación, además de Grecia, de países como Portugal, Colombia, Uzbekistán o Francia.

Entre las novedades, tendrá importancia el "espacio singular" que el damasquinado, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), va a tener en la feria, donde habrá una exposición de piezas realizadas por alumnos de la Escuela de Arte de Toledo y una exhibición de torneado.

Esa colaboración con la Escuela toledana --y también la de Talavera-- fomentarán la apuesta de Farcama por el talento joven, que volverá a contar con el Espacio Joven, que agrupa a jóvenes artesanos de menos de 35 años.

Igualmente, habrá una zona de ocio y restauración con once espacios donde habrá miel, azafán, encurtidos, quesos, mazapán o conservas, así como diez food trucks. A ello se añadirán distintas actuaciones musicales. El día 10, en la plaza de toros, la de Vermú, Siloé y Ultraligera, ligado al cual habrá un punto de venta de merchandising de ambos grupos desde días previos.