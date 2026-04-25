Hasta 5.000 personas han participado este año en Albacete en el RES Pilates Solidario y las 12 horas Aquaservice - AYTO ALBACETE

ALBACETE 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor el apoyo del Ayuntamiento a todas aquellas iniciativas que, a través del deporte, persiguen fines sociales, como RES Pilates Solidario y las 12 horas Aquaservice por Afanion que, un año más, se han desarrollado con gran éxito organizativo y de participación en el Recinto Ferial.

Manuel Serrano ha mostrado su satisfacción al comprobar una vez el carácter solidario y generoso de los albaceteños con las personas más vulnerables, en este caso, los niños, niñas y adolescentes con cáncer, así como con una asociación de referencia que trabaja sin descanso para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, como es Afanion, asegurando que "cuando el deporte se pone al servicio de una causa social, el resultado es siempre una movilización ejemplar de la ciudad".

En opinión de Manuel Serrano, "este tipo de iniciativas convierten el deporte en un instrumento de unión, participación y compromiso colectivo con quienes más lo necesitan", siendo un claro ejemplo de ello las 5.000 personas que en total han participado este año entre el RES Pilates Solidario y las 12 horas Aquaservice.

Acompañado por el concejal de Deportes, Francisco Villaesusa, y la concejala de Personas, Gala de la Calzada, el alcalde ha agradecido a la gran familia de Afanion, con su presidente Juan García al frente, la "labor impagable" que realiza desde hace más de tres décadas en beneficio de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias, recordando que "en el Ayuntamiento siempre encontrarán un aliado en la lucha contra esta enfermedad".

Asimismo, Manuel Serrano ha felicitado al organizador del evento, Ricardo López Torrecillas, por el magnífico trabajo realizado, junto a patrocinadores, colaboradores y voluntarios, para que este importante evento, que ya es una cita consolidada en el calendario de los albaceteños, haya sido nuevamente una realidad, asegurando que "ha sido un orgullo poder colaborar un año más desde el Ayuntamiento en esta iniciativa para seguir apoyando a Afanion".

El RES Pilates Solidario ha reunido un año más a miles de personas en torno a sesiones deportivas, actividades de ocio y propuestas gastronómicas, mientras que las 12 horas Aquaservice han consistido una nueva edición en mantener de manera ininterrumpida la participación dando vueltas al Recinto Ferial durante doce horas consecutivas, andando, corriendo, en bicicleta o combinando modalidades, con el objetivo simbólico de que siempre haya alguien en movimiento mostrando el apoyo de la ciudad a Afanion.