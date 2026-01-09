Un 62% de las empresas albaceteñas estudiadas por el OPI registraron un plan de igualdad en 2025, el triple que en 2020

Presentación del informe OPI. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Provincial de Igualdad en Relaciones Laborales de Albacete (OPI), formado por instituciones, agentes sociales y el sector empresarial, ha presentado este viernes en la Diputación su sexto informe, que este año está centrado en la brecha laboral, y en el que de una muestra aleatoria de 53 empresas de la provincia, el 62% de las compañías dispusieron en 2025 de un plan de igualdad, casi el triple que en 2020, donde sólo el 23% disponía de ello.

La diputada de Igualdad de Albacete, Pilar Callado, ha explicado que el informe es "un proceso de trabajo participativo y conjunto con empresas de la provincia" que sirve como "diagnóstico para estudiar la implementación de políticas de igualdad en Albacete". Cada año, el informe ha mantenido un foco distinto, como el acoso laboral o la discriminación LGTBI, a los que este año se ha sumado una guía con "recursos e información para combatir la brecha salarial" que ya puede consultarse en la web del OPI.

El delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo en Albacete la Junta, Nicolás Merino, ha ido más allá de la muestra recogida por el estudio, informando que del total de las 154 empresas con 50 trabajadores o más en la provincia, 92 cumplen con el registro de planes de igualdad, tres veces más que en 2020, cuando se empezó a aplicar la ley que lo exige. Otras 375 empresas entre 20 y 50 trabajadores, una de cada diez, han dispuesto también de un plan de igualdad pese a no tener obligación de ello.

Merino ha valorado el incremento como "un claro compromiso" existente por parte del mundo empresarial para cumplimentar las medidas por la igualdad y de lucha contra la brecha salarial.

La concejal de Igualdad del Ayuntamiento, Gla de la Calzada, ha reafirmado la importancia del OPI como "un pilar necesario entre las diferentes administraciones, agentes sociales y la Federación de Empresarios" para "enfrentarse a una tarea colectiva como es la igualdad". De la Calzada ha tachado la brecha salarial de "inaceptable en pleno siglo XXI", destacando que "no sólo afecta a mujeres, sino que también empobrece a familias, impacta sobre sus pensiones, limita contra el desarrollo económica de la sociedad y atenta contra el principio de justicia social".

Desde los sindicatos que también integran el Observatorio, el secretario general de CCOO en Albacete, Paco Gómez, ha destacado que el conocimiento de las personas trabajadoras sobre los planes de igualdad facilitados por las empresas ha caído al 50%, frente al 75% que había en 2023. "Esto no puede ser", ha valorado Gómez, quien ha pedido "que las empresas se comprometan a poner en conocimiento los planes" para lograr "que sean útiles y no un mero trámite", reconociendo la responsabilidad de los sindicatos, los cuales "tendremos que fijar para el 2026 que el 100% de los trabajadores conozcan estas herramientas".

Gómez también ha querido elevar el dato del paro en la provincia, en el que de las 21.000 personas paradas dos de cada tres son mujeres. Contra esto, el líder de CCOO ha pedido "empeño desde las administraciones y las empresas para evitar condenar a mujeres, especialmente mayores de 45 años, al desempleo".

El secretario general de la UGT, Francisco Javier González, ha puesto el foco en que "en el 45% de las empresas que han participado en el informe los trabajadores no tienen representación legal de la plantilla", algo que ha considera "una herramienta fundamental para luchar contra la discriminación", si bien ha reconocido un avance en la aplicación de las medidas de igualdad en la provincia.

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), Vicente García, ha analizado que "las empresas cada vez son más activas en la incentivación y aplicación" de "una normativa que cada vez es más exigente". García ha subrayado aspectos positivamente valorados por las plantillas de los casi mil trabajadores que han participado en el estudio, como la flexibilidad horaria, la adaptación de la jornada al horario escolar y la entrega de permisos específicos para atender cuestiones personales que han mostrado las compañías, lo que ha visto como "una mayor sensibilidad de las empresas".

De las 53 empresas estudiadas, solo el 27% declaró tener una plantilla paritaria, lo que según el informe "confirma una segregación horizontal arraigada en determinados sectores económicos, con fuertes dinámicas de masculinización en el 48% y de feminización en el 28%, aunque el 87% de los empleados consideraron objetivos los procesos de selección.