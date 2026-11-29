Colegio electoral de Urda, el domingo 29 de noviembre. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

En Castilla-La Mancha, con el 92,95% escrutado, el PP se haría con nueve diputados en las elecciones generales del domingo 29 de noviembre, mientras que el PSOE sería la segunda fuerza al conseguir siete escaños frente a los cinco de Vox.

En las últimas elecciones, los 'populares' obtuvieron diez diputados, mientras que los socialistas lograron ocho y los de Santiago Abascal se hicieron con tres.

Los resultados, con el 92,95% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 9 467.648 39,44 10 445.991 38,91 PSOE 7 384.488 32,43 8 391.503 34,15 VOX 5 256.496 21,63 3 203.666 17,77

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 1.204.540 18,47% 18.349 19.085 2023 1.161.824 27% 8.910 15.733

A estas alturas del recuento, los resultados por provincias en Castilla-La Mancha son los siguientes:

ALBACETE

Los resultados, con el 96,67% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 2 95.389 40,64 2 88.299 39,91 PSOE 1 75.099 31,99 2 76.322 34,5 VOX 1 48.842 20,8 0 36.750 16,61

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 237.994 17,82% 3.803 3.277 2023 223.917 27,29% 1.834 2.726

CIUDAD REAL

Los resultados, con el 96,99% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 2 126.698 42,58 2 114.709 40,53 PSOE 2 97.948 32,92 2 100.102 35,37 VOX 1 58.410 19,63 1 46.046 16,27

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 302.777 19,04% 5.140 5.255 2023 286.895 26,71% 2.353 3.916

CUENCA

Los resultados, con el 89,71% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 1 42.363 39,44 2 45.255 39,76 PSOE 1 37.537 34,94 1 42.528 37,36 VOX 1 21.450 19,97 0 17.700 15,55

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 109.017 17,74% 1.683 1.607 2023 115.280 24,5% 969 1.472

GUADALAJARA

Los resultados, con el 91,83% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 1 54.681 36,23 1 51.195 36,33 PSOE 1 48.360 32,04 1 46.479 32,98 VOX 1 34.290 22,72 1 27.126 19,25

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 153.070 17,7% 2.420 2.175 2023 142.744 27,53% 1.143 1.831

TOLEDO

Los resultados, con el 89,41% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 3 148.517 37,6 3 146.533 37,84 PSOE 2 125.544 31,79 2 126.072 32,56 VOX 1 93.504 23,67 1 76.044 19,64

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 401.682 18,89% 5.303 6.771 2023 392.988 27,56% 2.611 5.788



