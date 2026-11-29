Colegio electoral de Urda, el domingo 29 de noviembre. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS
TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
En Castilla-La Mancha, con el 92,95% escrutado, el PP se haría con nueve diputados en las elecciones generales del domingo 29 de noviembre, mientras que el PSOE sería la segunda fuerza al conseguir siete escaños frente a los cinco de Vox.
En las últimas elecciones, los 'populares' obtuvieron diez diputados, mientras que los socialistas lograron ocho y los de Santiago Abascal se hicieron con tres.
Los resultados, con el 92,95% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
|ESC'26
|VOT'26
|%'26
|ESC'23
|VOT'23
|%'23
|PP
|9
|467.648
|39,44
|10
|445.991
|38,91
|PSOE
|7
|384.488
|32,43
|8
|391.503
|34,15
|VOX
|5
|256.496
|21,63
|3
|203.666
|17,77
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
|VOTANTES
|ABSTENCION
|BLANCOS
|NULOS
|2026
|1.204.540
|18,47%
|18.349
|19.085
|2023
|1.161.824
|27%
|8.910
|15.733
A estas alturas del recuento, los resultados por provincias en Castilla-La Mancha son los siguientes:
ALBACETE
Los resultados, con el 96,67% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
|ESC'26
|VOT'26
|%'26
|ESC'23
|VOT'23
|%'23
|PP
|2
|95.389
|40,64
|2
|88.299
|39,91
|PSOE
|1
|75.099
|31,99
|2
|76.322
|34,5
|VOX
|1
|48.842
|20,8
|0
|36.750
|16,61
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
|VOTANTES
|ABSTENCION
|BLANCOS
|NULOS
|2026
|237.994
|17,82%
|3.803
|3.277
|2023
|223.917
|27,29%
|1.834
|2.726
CIUDAD REAL
Los resultados, con el 96,99% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
|ESC'26
|VOT'26
|%'26
|ESC'23
|VOT'23
|%'23
|PP
|2
|126.698
|42,58
|2
|114.709
|40,53
|PSOE
|2
|97.948
|32,92
|2
|100.102
|35,37
|VOX
|1
|58.410
|19,63
|1
|46.046
|16,27
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
|VOTANTES
|ABSTENCION
|BLANCOS
|NULOS
|2026
|302.777
|19,04%
|5.140
|5.255
|2023
|286.895
|26,71%
|2.353
|3.916
CUENCA
Los resultados, con el 89,71% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
|ESC'26
|VOT'26
|%'26
|ESC'23
|VOT'23
|%'23
|PP
|1
|42.363
|39,44
|2
|45.255
|39,76
|PSOE
|1
|37.537
|34,94
|1
|42.528
|37,36
|VOX
|1
|21.450
|19,97
|0
|17.700
|15,55
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
|VOTANTES
|ABSTENCION
|BLANCOS
|NULOS
|2026
|109.017
|17,74%
|1.683
|1.607
|2023
|115.280
|24,5%
|969
|1.472
GUADALAJARA
Los resultados, con el 91,83% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
|ESC'26
|VOT'26
|%'26
|ESC'23
|VOT'23
|%'23
|PP
|1
|54.681
|36,23
|1
|51.195
|36,33
|PSOE
|1
|48.360
|32,04
|1
|46.479
|32,98
|VOX
|1
|34.290
|22,72
|1
|27.126
|19,25
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
|VOTANTES
|ABSTENCION
|BLANCOS
|NULOS
|2026
|153.070
|17,7%
|2.420
|2.175
|2023
|142.744
|27,53%
|1.143
|1.831
TOLEDO
Los resultados, con el 89,41% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
|ESC'26
|VOT'26
|%'26
|ESC'23
|VOT'23
|%'23
|PP
|3
|148.517
|37,6
|3
|146.533
|37,84
|PSOE
|2
|125.544
|31,79
|2
|126.072
|32,56
|VOX
|1
|93.504
|23,67
|1
|76.044
|19,64
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
|VOTANTES
|ABSTENCION
|BLANCOS
|NULOS
|2026
|401.682
|18,89%
|5.303
|6.771
|2023
|392.988
|27,56%
|2.611
|5.788