Aagesen asegura que el proceso de participación para las nuevas reglas del trasvase comenzará "próximamente"

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en La Iglesuela del Tiétar. - EL RETORNO PRODUCCIONES/EUROPA PRESS

TOLEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que su departamento iniciará "próximamente" el proceso de participación activa con todos los agentes implicados para elaborar las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura, aunque ha reconocido que no podía precisar una fecha exacta.

A preguntas de los medios durante la visita que ha realizado este viernes a la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela del Tiétar (Toledo), Aagesen ha afirmado que el Ministerio está trabajando en este proceso "con el rigor técnico y científico y con la mejor información disponible".

La ministra ha insistido en que la idea es que los trabajos para crear estas nuevas reglas del trasvase se hagan "con la máxima participación de todos y cada uno de los agentes".

Con respecto al Gobierno de Castilla-La Mancha, quien ha urgido una vez más a este cambio de reglas después del último trasvase automático aprobado para los meses de junio y julio, Aagesen ha defendido que el Ejecutivo regional ha tenido "múltiples reuniones" con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar el tema.

"Los contactos son muy habituales, esa relación existe y seguirá existiendo con todas y cada una de las comunidades autónomas", ha apostillado.

Finalmente, preguntada por el escaso caudal registrado en el Tajo, ha aseverado que el Ministerio realiza un "seguimiento exhaustivo de todos los caudales ecológicos" y, en el caso de identificar cualquier incidencia "se emprenden actuaciones y medidas de coordinación con todos y cada uno de los agentes" de cara a conseguir "la prioridad, que es tener todos los caudales ecológicos según la normativa".