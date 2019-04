Abascal reitera que concurrirá en provincias pequeñas y pide a partidos que "si tienen miedo, se echen a un lado"

Publicado 05/04/2019 21:48:53 CET

CUENCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado su partido se va a presentar en las provincias pequeñas donde se juegan menor número de votos y ha pedido a los partidos políticos que "si tienen miedo a perder escaños, que se echen a un lado".

En un mitin organizado este viernes en el Hotel Torremangana de Cuenca, el dirigente de Vox ha declarado que su partido "va a dar la batalla". "Somos valientes, no nos vamos a enredar como el PP y el PSOE ha hecho, y no nos vamos a echar nunca de lado". Por eso, ha pedido que "si tienen miedo a perder diputados en provincias como Cuenca, que se echen a un lado, se retiren y no se presenten".

En la misma línea se ha dirigido a los votantes de esos partidos, lanzándoles el mensaje de que "si tienen valor, que apoyen a Vox, que es quien va a dar la batalla para hacer avanzar al país", ha defendido Abascal.

"Lleváis una semana escuchando el discurso del miedo, del voto útil, que precisamente lo están dando unos inútiles que tiraron más de 180 escaños manteniendo la nefasta obra de Zapatero, manteniendo leyes de igualdad y de memoria histórica y no haciendo nada en Cataluña", ha proseguido el dirigente de Vox.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ

Abascal también ha tenido palabras contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzando una dura crítica contra él. En primer lugar, se ha referido a la aprobación en el Parlamento vasco de la ley contra los abusos policiales, "impulsada por aquellos que se habían dedicado a la justificación del terrorismo".

Así, el dirigente de Vox ha señalado que "traicionando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el PSOE ha aplaudido la ley porque tienen un pacto a nivel nacional con ellos". Ha asegurado que "el verdadero problema para España es el PSOE, que se ha dedicado a pactar en contra de los intereses de la nación y por encima de la ley".

MALESTAR POR NO ESTAR EN LOS DEBATES TELEVISIVOS

Santiago Abascal también ha criticado que su formación política "no esté invitada a ningún debate televisado" con los candidatos de los principales partidos al Congreso. "Dicen que no podemos ir porque no tenemos representación en las instituciones, cuando ya hemos entrado en el Senado". Además, ha asegurado que, en las elecciones de diciembre de 2015, "ni Podemos ni Ciudadanos estaban, pero como salían en las encuentras fueron invitados".

Aun así, el dirigente de Vox ha asegurado que eso no le "preocupa" porque saldrán a todas las calles y plazas de España para defender sus políticas, como la vuelta al Estado de competencias como sanidad, educación o seguridad ciudadana.

ILEGALIZACIÓN DE PARTIDOS Y SUPRESIÓN DE SUBVENCIONES A PATRONALES Y SINDICATOS

Abascal también ha recalcado que en su programa electoral se encuentran otras medidas como la ilegalización de partidos "que van en contra de los intereses e España", así como la supresión de las subvenciones que reciben.

Subvenciones que también eliminará tanto a patronales de empresarios como a sindicatos. "No nos pueden obligar con nuestros impuestos a sostener y mantener esas entidades. Si quieren, que se financien ellos solos", ha remarcado Abascal.

El mitin, que se ha desarrollado en el céntrico Hotel Torremangana de la capital conquense, ha rozado casi el lleno con en torno a 600 personas escuchando al líder de Vox.