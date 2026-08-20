Abierta hasta el 2 de octubre la licitación del proyecto para rehabilitar las naves anexas a Espacio TYCE de Guadalajara

Abierta hasta el 2 de octubre la licitación del proyecto para rehabilitar las naves anexas al Espacio TYCE de Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, que continúa avanzando en el desarrollo del Proyecto de Singular Interés (PSI) del Fuerte de San Francisco, ha licitado el contrato para la redacción del informe previo de ensayos, el proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, así como la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación y adaptación para usos administrativos de las naves E y F del edificio E-6, situadas junto al Espacio TYCE.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 191.099,08 euros (IVA incluido) y las empresas interesadas dispondrán de 45 días para presentar sus ofertas, hasta el 2 de octubre, informa el Ejecutivo.

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha señalado que la licitación permitirá redactar los proyectos necesarios para rehabilitar las naves E y F conforme a los usos previstos en el Acuerdo Complementario del PSI, destinándolas a servicios de carácter administrativo, avanzando así en el cumplimiento de la hoja de ruta marcada para este enclave histórico de Guadalajara.

El contrato contempla la elaboración del informe previo de ensayos, la redacción del proyecto básico y del proyecto de ejecución, el estudio de seguridad y salud, así como la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud durante las obras, con un plazo global de ejecución de 20 meses.

El objetivo es rehabilitar las naves E y F, manteniendo su fisonomía e integración en el conjunto del Fuerte de San Francisco para destinarlas a usos administrativos, conforme a las determinaciones del Proyecto de Singular Interés.