Abierto hasta el 9 de enero el plazo para solicitar ayudas municipales a estudiantes en Tomelloso

CIUDAD REAL 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hasta el próximo 9 de enero incluido, estará abierto el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de ayudas para estudiantes del Ayuntamiento de Tomelloso.

Las ayudas cuentan con una dotación presupuestaria de 24.000 euros distribuidos en diferentes tipos de ayudas para alumnos que estén cursando estudios universitarios presenciales, estudios presenciales de Educación Secundaria post-obligatoria (bachillerato, grados medio o grado superior de formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales, enseñanzas deportivas o enseñanzas artísticas superiores), estudios presenciales de máster y/o postgrado, estudios a distancia (acceso a la universidad, universitarios, educación secundaria postobligatoria, Máster y/o postgrado) o estudios musicales elementales y de escuela de música, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las bases de la convocatoria tienen por objeto regular el procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar los gastos corrientes de residencia, matrícula, material, libros de texto, instrumentos musicales y/o transporte para el curso escolar 2025/2026 de aquellos estudiantes que cumplan los requisitos establecidos.

Entre otros, el solicitante no puede ser beneficiario de otra ayuda del Ministerio o cualquier otra entidad para el mismo fin o, en caso de serlo, deberá ser con una cantidad inferior.

Los interesados pueden contactar con la concejalía de Educación en el número de teléfono 926 528 801, extensión 1470, en horario de 9.00 a 14.00 horas o a través de la cuenta de correo educacion@aytotomelloso.es Las bases completas de la convocatoria así como el modelo de instancia se encuentra disponible en la web municipal.