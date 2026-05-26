Abierto el plazo de inscripción para el campamento de verano gratuito 'Súper Corresponsables 26' en Toledo

Cartel del 'Súper Corresponsables 26'. - EUROPA PRESS

TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo, a través de la concejalía de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores ha abierto el plazo de inscripción para el Campamento de Verano 'Súper Corresponsables 26', incluido en la V edición del Plan Corresponsables, dirigida a facilitar la conciliación familiar y laboral durante el mes de julio.

El campamento se desarrollará del 1 al 31 de julio en el Centro Cívico de Palomarejos, en horario general de 9.00 a 14.00 horas, con posibilidad de horario ampliado de 8.15 a 14.45 horas, previa justificación de la necesidad. Se trata de un servicio gratuito, aunque no incluye comidas.

Esta actividad está dirigida a familias con menores empadronados en Toledo de entre 3 y 12 años, y las familias podrán optar por la inscripción en una de las dos quincenas ofertadas. En caso de solicitar plaza para varios menores, será necesario realizar una inscripción individual por cada niño o niña, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El acceso al campamento se regirá por criterios de prioridad que tendrán en cuenta especialmente el nivel de renta y las necesidades de conciliación laboral de las familias durante el mes de julio, así como otros criterios de acceso preferente recogidos en el Decreto 1/2026, de 5 de febrero, del Plan Corresponsables.

Entre los colectivos prioritarios se encuentran, mujeres víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres; familias monomarentales y monoparentales; personas con discapacidad; personas en riesgo de exclusión social; personas solicitantes de asilo internacional o con estatuto de refugiado/a; unidades familiares con otras cargas relacionadas con el cuidado de familiares o personas dependientes a su cargo. Todas estas circunstancias deberán ser acreditadas debidamente.

El campamento urbano ofrecerá una programación de actividades y talleres lúdicos y socioeducativos, orientados a fomentar la convivencia, las habilidades sociales y emocionales, el cuidado de la naturaleza y el entorno, la creatividad, la expresión artística, la ciudadanía y el conocimiento del mundo. Este servicio es gratuito, aunque no incluye comidas.

Además, coincidiendo con el día no lectivo del próximo viernes 5 de junio, el Ayuntamiento ofertará distintos servicios de cuidados para las familias. Entre ellos, el 'Taller de Manualidades y Literatura', que tendrá lugar en el Centro Cívico de Valparaíso, y la actividad 'Día sin Cole', en el Centro Cívico de Palomarejos.

Continúa activo el servicio 'Divertiteca', abierto en el Centro Cívico de Palomarejos de lunes a jueves, de 16.30 a 20.30 horas, así como el servicio de cuidados a domicilio 'En Casa y Acompañad@s', ambos incluidos en la V edición del Plan Corresponsables del Ayuntamiento de Toledo.

Para más información sobre estas iniciativas y futuras propuestas, las familias interesadas pueden consultar la web municipal, en el apartado de Plan Corresponsables del área de Servicios Sociales.