Accem destaca la integración de la comunidad venezolana en la región y su preocupación tras el terremoto

CARACAS, June 25, 2026 -- This photo taken with a mobile phone shows people gathering in an open space after an earthquake in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. - Tian Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh

GUADALAJARA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad venezolana residente en Castilla-La Mancha vive con preocupación las consecuencias del reciente terremoto registrado en Venezuela, una situación que ha agravado la incertidumbre de muchas familias que permanecen pendientes de conocer el estado de sus seres queridos al otro lado del Atlántico.

Así lo ha explicado el responsable de Accem en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, que en declaraciones a Europa Press ha destacado que la principal inquietud de numerosos venezolanos asentados en la región está siendo la dificultad para contactar con familiares y amigos en las zonas afectadas por el seísmo.

"Hay mucha incertidumbre y preocupación", ha señalado, aludiendo a la angustia que provoca la distancia cuando se produce una catástrofe de estas características.

Carlés ha recordado que la población venezolana constituye uno de los colectivos latinoamericanos más numerosos de la comunidad autónoma y que, en líneas generales, se trata de personas plenamente integradas en la sociedad española.

Según ha explicado, muchos de ellos abandonaron su país no tanto por motivos económicos como por la situación política y social que atraviesa Venezuela desde hace años.

"Son personas que tenían una vida normalizada, negocios, recursos y proyectos de futuro en su país, pero que se vieron obligadas a marcharse", ha señalado el responsable de Accem, quien ha insistido en que la realidad de la migración venezolana presenta características propias y diferentes a las de otros flujos migratorios.

El responsable de la entidad ha subrayado además que la comunidad venezolana mantiene una importante capacidad de apoyo mutuo. En este sentido, ha resaltado la solidaridad existente entre compatriotas y la creación de redes informales que ayudan a afrontar situaciones difíciles como la actual.

Desde Accem, la respuesta se centra principalmente en el acompañamiento y la escucha activa de las personas afectadas. Carlés ha relatado también que, en muchos casos, la organización no puede resolver los problemas derivados de la distancia, pero sí ofrecer apoyo y orientación a quienes reciben noticias preocupantes o permanecen durante días sin poder comunicarse con sus familiares.

La situación resulta especialmente delicada porque el terremoto se suma a las dificultades que ya atraviesa el país, donde persisten problemas estructurales relacionados con servicios básicos e infraestructuras.

Esta circunstancia complica la obtención de información fiable sobre el alcance real de los daños y aumenta la inquietud de quienes tienen familiares en las zonas afectadas.

En este sentido, ha remarcado que Venezuela continúa siendo uno de los países con mayor número de solicitudes de protección internacional en España, una realidad que refleja la persistencia de las dificultades que empujan a miles de personas a buscar un nuevo proyecto de vida fuera de sus fronteras.

Pese a ello, el responsable de Accem destaca el elevado grado de integración alcanzado por la comunidad venezolana en Castilla-La Mancha, un colectivo que hoy afronta con preocupación la emergencia provocada por el terremoto mientras espera noticias de familiares y amigos que permanecen en su país de origen.