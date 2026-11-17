Unos cayucos en el muelle de La Restinga. - Europa Press Canarias - Europa Press

GUADALAJARA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Asociación Comisión Católica Española de Migración (Accem) en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, ha reclamado "sentido común y humanidad" para abordar el fenómeno migratorio, al tiempo que ha pedido a las administraciones públicas que destinen más recursos a sanidad, educación y vivienda, así como a la cooperación internacional para actuar sobre las causas que obligan a miles de personas a abandonar sus países de origen.

En declaraciones a Europa Press, Carlés ha defendido que la inmigración debe abordarse desde una perspectiva que tenga en cuenta tanto las necesidades de las personas que llegan como las de la sociedad de acogida, alejándose de discursos alarmistas y de planteamientos que, a su juicio, contribuyen a enfrentar a la población.

En este sentido, y aludiendo a casos concretos como el de Ceuta o la isla de Hierro, ha rechazado que se hable de una invasión y ha recordado que detrás de los desplazamientos migratorios hay situaciones de pobreza, hambre, guerras y falta de expectativas de futuro. "Lo que tenemos que hacer es dejar de ideologizar todo esto y poner a la persona en el centro y, con humanidad, trabajar todos juntos", ha señalado.

El responsable de Accem ha reconocido que la gestión migratoria requiere orden y mecanismos de control, incluida la comprobación de los antecedentes de quienes llegan, pero ha advertido de que cerrar las fronteras de manera indiscriminada no soluciona el problema. Al contrario, considera que puede dejar más espacio de actuación a las redes que trafican con personas.

Carlés ha defendido una gestión que combine la acogida con el cumplimiento de la legislación y la actuación contra quienes cometan delitos, independientemente de su nacionalidad.

Ha situado este debate en un contexto europeo, al considerar que la migración no es una cuestión exclusiva de España, pese a reconocer también que el país constituye una de las principales puertas de entrada al continente. En este escenario, se ha referido a las situaciones que se viven en puntos como Ceuta y la ruta canaria, especialmente en la isla de El Hierro, y ha apelado a que las administraciones trabajen de manera coordinada para dar respuesta a las llegadas.

Asimismo, ha recordado que España y el conjunto de Europa necesitan trabajadores en sectores como la logística, el transporte, la agricultura y los cuidados, especialmente en la atención a las personas mayores y dependientes. En su opinión, la población migrante desempeña un papel importante para cubrir puestos que tienen dificultades para encontrar trabajadores.

En cuanto a las políticas públicas, ha reclamado que los presupuestos tengan un carácter solidario y prioricen a las personas más vulnerables, con independencia de su procedencia. En este sentido, ha defendido que las carencias existentes en sanidad, educación o vivienda responden a problemas estructurales que no pueden atribuirse a la llegada de población extranjera.

Por ello, ha pedido reforzar los recursos sanitarios y educativos, ampliar las políticas de vivienda y garantizar la atención a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Igualmente, ha defendido la labor de las entidades del tercer sector en los procesos de acogida e integración, con actuaciones que abarcan desde la atención básica y el aprendizaje del idioma hasta el acompañamiento psicológico, jurídico y laboral.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CONVIVENCIA

Otra de las reivindicaciones trasladadas por el responsable de Accem en Castilla-La Mancha pasa por incrementar la cooperación internacional al desarrollo y avanzar hacia el compromiso de destinar el 0,7% de los recursos a esta finalidad.

A su juicio, no basta con atender las consecuencias de la migración cuando las personas llegan a Europa, sino que es necesario invertir en los países de origen para favorecer que puedan desarrollarse y ofrecer oportunidades a sus habitantes, especialmente a las generaciones más jóvenes.

Por último, Carlés ha defendido que la sociedad española ya es diversa y que la integración debe entenderse como un proceso de aprendizaje mutuo, en el que participen tanto quienes llegan como quienes ya residen en el país. "Nos guste o no nos guste, la sociedad ya es nueva y en esa integración todos tenemos que aprender, el que viene y el que está aquí", ha concluido.