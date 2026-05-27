El accidente de Adamuz y la ausencia de Robe Iniesta sobrevuelan la entrega de Medallas de las Bellas Artes en Toledo

La humorista Eva Hache, durante el monólogo de arranque del acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, en el que ha parafraseado a Robe Iniesta. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero que le costó la vida a 46 personas, y la ausencia de Robe Iniesta, fallecido el pasado mes de diciembre, han sobrevolado el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, celebrado en Toledo este miércoles.

El acto ha comenzado con un recuerdo a las víctimas de la tragedia de Adamuz, razón por la que la entrega de las Medallas se suspendió el pasado 20 de enero. También han recordado al líder de Extremoduro, uno de los grandes ausentes del evento junto al dramaturgo Guillermo Heras, premiados 'in absentia'.

Así, durante el arranque del evento, en el Teatro de Rojas de la capital castellanomanchega, la humorista Eva Hache ha trasladado un emotivo homenaje al cantante, parafraseando sus célebres palabras en los conciertos.

"No os perdáis nada, porque sois vosotros. Si no sois vosotros, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Disfrutad del momento porque sois vosotros, es aquí y ahora es ¿cuándo?", ha citado la humorista.

Eva Hache ha lamentando no poder recoger el premio junto a Robe Iniesta. "Me hace muchísima ilusión recoger este premio con todos vosotros pero me hubiera vuelto loca recogerlo con Robe", ha afirmado Eva Hache.

Posteriormente, el rey Felipe VI ha recordado durante el discurso en su nombre y el de la reina Letizia, como el accidente "nos unió a todos en el dolor y la consternación". "En honor a las víctimas de esa tragedia, todavía muy reciente, quiero comenzar estas palabras con nuestro recuerdo emocionado".

También el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha querido sumarse desde "la memoria que es Toledo" al reconocimiento y al afecto a todas las víctimas, los familiares de las mismas y a los heridos de ese trágico accidente "que hizo que lo que íbamos a celebrar en enero se esté celebrando ahora".

Por otra parte, Felipe VI ha trasladado un recuerdo a "quienes ya no están: a Guillermo Heras y a Robe Iniesta". Su majestad ha subrayado que, a pesar de su fallecimiento, su "obra permanece entre nosotros como parte viva de nuestra cultura".

Unas palabras para Robe Iniesta que también ha tenido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al referirse al "poder del arte" al que cantaba el compositor extremeño, "para quien va hoy nuestro emocionado recuerdo y nuestra admiración".

"Al igual que para ese gran hombre del teatro que fue Guillermo Heras. Os recordamos, Robe y Guillermo, y os echamos de menos. Hasta siempre, siempre a los dos", ha manifestado Urtasun.