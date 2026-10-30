El CiBRA aplaza su entrega de premios y los actos previstos mientras duren los días de luto

El CiBRA suspende los actos previstos mientras duren los días de luto y anula su entrega de premios. - CIBRA

TOLEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) de Toledo ha decidido aplazar los actos de entrega de premios, prevista para el 7 de noviembre, y los diferentes eventos previstos durante los tres días de luto oficial declarados en señal de duelo y respeto a las víctimas del accidente de tren en Urda.

"Con esta decisión, el festival quiere acompañar a las personas afectadas en estos momentos de dolor. Los actos aplazados se celebrarán en nuevas fechas, que anunciaremos próximamente a través de nuestros canales oficiales", reza el comunicado que ha publicado el festival en sus redes sociales.

"Agradecemos la comprensión del público, de las personas invitadas y de todas las entidades que hacen posible CiBRA. Reiteramos nuestro cariño y solidaridad con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas", indican desde la dirección.

La gala final y la entrega de premios, que pone el broche de oro este festival que este año celebra su 18 edición, estaba prevista para las 20.00 horas del sábado 7 de noviembre, en el Palacio de Congreso ' El Greco' de Toledo.

Fue el pasado miércoles, tras el siniestro, cuando el Gobierno decidió tres días de luto oficial en todo el país, desde la medianoche del miércoles hasta las 24.00 horas del sábado 31 de octubre, en señal de condolencia con las familias y personas allegadas de los fallecidos en la localidad toledana.