Un acertante de La Bonoloto gana más de un millón millones de euros en Albacete

Archivo - Fachada de una Administración de Loterías y Apuestas del Estado. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALBACETE 27 May. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de La Bonoloto validado en Albacete percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría (seis aciertos) en el sorteo celebrado este martes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.078.915,51 euros. El boleto se ha sido validado en la Administración de Loterías nº 7, situada en Avda. de España, 21.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 26 de mayo, ha estado formada por los números 18, 28, 22, 31, 26 y 11. El número complementario es el 3 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.478.933,50 euros.