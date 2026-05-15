Activado un plan temporal en Urgencias de Talavera para garantizar la atención tras acumulación de bajas de facultativos

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha activado un plan de contingencia temporal en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado con el objetivo de garantizar en todo momento la continuidad asistencial y la adecuada atención a los pacientes.

La adopción de estas medidas responde a la acumulación de bajas registradas entre facultativos del Servicio de Urgencias durante los últimos días, una situación que ha obligado a reorganizar de manera temporal la actividad asistencial ante la proximidad, además, de un periodo festivo, ha informado la Junta en nota de prensa.

Para asegurar la atención sanitaria, la Gerencia ha puesto en marcha distintas medidas organizativas coordinadas con la Dirección General de Asistencia Sanitaria, la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) y otros dispositivos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Entre las actuaciones adoptadas se encuentra el refuerzo de la atención urgente desde distintos servicios hospitalarios con actividad continuada, así como la reorganización de recursos asistenciales de Atención Primaria para apoyar la actividad del Servicio de Urgencias Hospitalarias.

Asimismo, y siempre bajo criterio clínico y coordinación de los profesionales de emergencias, determinados casos procedentes de zonas limítrofes podrán ser derivados puntualmente a otros centros hospitalarios de la red pública sanitaria regional.

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y agradecer el esfuerzo, compromiso y colaboración de todos los profesionales que están contribuyendo a mantener la actividad asistencial y la atención sanitaria durante estos días.

La situación será evaluada de manera permanente con el fin de adaptar las medidas organizativas en función de las necesidades asistenciales y garantizar la mejor atención posible a los pacientes.