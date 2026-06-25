Actividades participativas, culturales, reivindicativas y festivas en 'Albacete Orgullosa de ti 2026'

Cartel del 'Albacete Orgullosa de Tí'. - ASOCIACIÓN SINCRONIZADAS

ALBACETE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sincronizadas de Albacete, con el apoyo del Ayuntamiento de Albacete y la Junta, ha anunciado la programación de 'Albacete Orgullosa de ti 2026', que se desarrollará este viernes, 26 de junio, y el sábado, 27 de junio, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTI.

La programación arrancará este viernes con la celebración de 'La Previa' en la Caseta de los Jardinillos a partir de las 18.00 horas.

Una jornada de encuentro comunitario concebida como un espacio de convivencia y participación, según ha informado la Asociación por nota de prensa.

La tarde comenzará con 'Tejiendo Diversidad', a cargo de Embarriadas, y un taller de pancartas organizado por Torre Púrpura. A las 18.30 tendrá lugar la interpretación de la coral de la obra 'Te Toca' por parte de IntermediAcción; a las 18.50 Bingo Queer con premios de la mano de Asexórate, y a las 19.15 horas el baile colectivo del Club de Ocio Asprona-Plena Inclusión.

La jornada contará además con la actuación Drag de LasSie Vergüenza, así como con las sesiones musicales de Mariah DJay desde las 19.30, y Xen DJ desde las 21.30 horas.

Asimismo, estarán presentes Librería Herso y Popular Libros con una selección de literatura de temática LGTBIAQ+, junto a las asociaciones Chrysallis Castilla-La Mancha y Amnistía Internacional Albacete, que ofrecerán información sobre su labor y recursos.

El sábado 27 estará protagonizado por la manifestación del Orgullo, a partir de las 17.00 horas desde la Plaza de la Catedral.

La manifestación del Orgullo recorrerá las calles de la ciudad como el principal acto reivindicativo de la programación, atravesando el paseo de la feria hasta llegar a la Caseta de los Jardinillos. La marcha contará con el acompañamiento de la Batucada Sambasores, que pondrá ritmo y energía a un recorrido abierto a toda la ciudadanía para defender la igualdad, la diversidad y los derechos de las personas LGTBIAQ+.

Tras la manifestación, la celebración continuará con el evento 'Albacete Orgullosa de Ti', presentado por La Chica Charcos como maestra de ceremonias.

El escenario reunirá propuestas artísticas de diferentes disciplinas con la participación de Ella Pincha Sola, Dolores Fernández Gilabert (cuplé), Pupi Poisson, Salomelody y Oro Jondo, en una tarde dedicada a la cultura, la visibilidad y la celebración de la diversidad.

La entrada será gratuita hasta completar aforo. Las personas menores de 16 años deberán asistir acompañadas por una persona adulta.

Todas las actuaciones y propuestas artísticas que forman parte de esta programación están protagonizadas por personas del colectivo LGTBIAQ+, poniendo en valor el talento, la creatividad y la capacidad transformadora de la cultura como herramienta de visibilidad, encuentro y cambio social.