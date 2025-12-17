El actor Miguel Rellán rueda en Puertollano el anuncio promocional del festival 'La mañana más corta'

EL actor Miguel Rellán en Puertollano - EUROPA PRESS

El spot se estrenará el próximo día 15 de enero de 2026 en el Círculo de Arte de Toledo

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 17 (EUROPA PRESS)

El actor Miguel Rellán rueda en la mañana de este miércoles un spot promocional en Puertollano (Ciudad Real) con la productora local Santa Ana Films, dirigida por José Antonio Merchán, con motivo de la VII Edición de 'La mañana más corta', muestra de cortometrajes que se celebrará en la ciudad industrial entre los días 24 y 26 de abril de 2026.

El spot dirigido por Julián Candón servirá, además, para reivindicar el importante papel que desempeña el cine y la cultura en el progreso social y poner énfasis en la necesidad de implicar a todos los sectores de la población como método para recuperar el brillo con el que tan rápido se identifica a Broadway, en lo que supone un claro guiño a la temática sobre la que girará esta próxima edición.

Desde Puertollano, Rellán ha reivindicado el valor artístico y cultural de los cortometrajes y su papel en el aprendizaje de los futuros cineastas.

A lo largo de la mañana, los ciudadanos han podido contemplar en directo como el conocido actor Miguel Rellán lucía sus dotes interpretativas en favor de la promoción de una muestra de cortometrajes, de origen local, ya consolidada en la vida cultural de Puertollano y que en esta edición pretende dar un golpe de efecto buscando la implicación de toda la ciudadanía bajo el paraguas de un lema pegadizo, '¡Juntos somos Broadway!'.

En declaraciones a los periodistas, José Antonio Merchán ha explicado que el spot producido por Santa Ana Films y dirigido por Julián Candón tiene como hilo argumental el swivel, un paso de baile, precursor del twist, que se popularizó en la década de los años 30 en el neoyorquino barrio de Harlem, especialmente en el mítico Savoy Ballroom, de la mano de Frankie Manning.

"Hemos pedido a Miguel reproducir este paso de baile porque swivel significa girar. Y es precisamente un giro lo que creemos que necesita nuestra sociedad para volver a brillar y también lo que necesitan las salas de cine, teatros y espectáculos para lograr la vuelta de los espectadores de manera masiva y lucir como lo hacían antaño", ha explicado Merchán.

Rellán, que viene de estrenar la película 'El cautivo' con Alejandro Amenábar, se ha iniciado en el swing de la mano de varios de los miembros de la Asociación de Swing de Ciudad Real, con quienes ha compartido una de las principales secuencias del spot.

También ha tenido oportunidad de saludar y conversar con el concejal de cultura, Juan Sebastián López Berdonces, y de compartir escena con algunos de los artistas que participarán de esta VII Edición, Marcos Bartolomé y Cris de la Osa, e incluso con Raquel Ortega, una de las propietarias de la sala de exhibición de la localidad.

A preguntas de los periodistas, Miguel, Rellán ha recordado que gustosamente se ofreció a ser el padrino de la escuela de interpretación de Santa Ana Films. "Si a mí no me llegan a ayudar Alfredo Landa y José Luis Borau, seguiría tocando la guitarra en el Metro", se ha sincerado, al tiempo que ha defendido el papel de su festival de cortos como elemento promotor de la cultura local.

Sobre el papel de los cortometrajes en la industria cinematográfica, Rellán considera que caen en un error quienes los consideran como un subgénero. "Es lo que pasa en la literatura con el cuento; Jorge Luis Borges no es premio Nobel, pero seguramente es uno de los escritores más grandes de la literatura universal y nunca escribió una novela", ha recordado.

Lo que pasa, prosigue, "es que a los seres humanos nos da por estupideces de vez en cuando: el corto no es menos importante, otra cosa es que el mercado mande, estamos en una época en lo que manda es la pasta, y lo que da dinero a las grandes productoras y plataformas son los largos, pero el corto es un elemento fundamental, de producción más asequible, y una herramienta de aprendizaje para los futuros cineastas", ha subrayado.

En este contexto, ha recomendado la última película de Fernando Colomo, 'Las delicias del jardín', realizada íntegramente con un teléfono móvil. "Es fantástico, Fernando ha hecho una película maravillosa con un móvil", ha exclamado, al tiempo que ha bromeado recordando que hace todos los cortos que puede por lo que "irá al cielo en la fila uno".

El spot se estrenará el próximo día 15 de enero de 2026 en el Círculo de Arte de Toledo, lugar escogido por la productora para presentar públicamente una séptima edición que homenajea al cine musical de Broadway sin olvidar el importantísimo papel que desempeñó la comunidad negra en la desarrollo de la cultura norteamericana a pesar de los graves problemas de segregación racial existentes en la época.