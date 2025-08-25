Los actores de Puy du Fou hospitalizados tras volcar un coche de época fueron dados de alta la misma noche del suceso

Archivo - Representación de 'El Sueño de Toledo' en Puy du Fou. - PUY DU FOU - Archivo

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Puy du Fou España ha informado en un comunicado que el incidente ocurrido este fin de semana con un vehículo de época durante el espectáculo El Sueño de Toledo se ha saldado sin lesiones graves.

Asegura que las cinco personas implicadas fueron trasladadas al hospital y, tras la revisión oportuna y comprobación de la no existencia de lesiones graves, se les dio el alta médica regresando a sus domicilios en la misma noche del suceso.

Desde Puy du Fou España han querido agradecer las muestras de apoyo recibidas y han reiterado que la seguridad de sus equipos y visitantes es siempre su "máxima prioridad".