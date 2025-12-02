El acusado de agredir sexualmente a una menor en Albacete niega los hechos

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete ha juzgado este martes al hombre acusado de agredir sexualmente a una menor, que no se decidió a contárselo a sus padres y denunciarlo hasta que recibió una charla sobre violencia sexual dos años después en el instituto, según ha explicado en el juicio. El acusado ha negado los hechos y su defensa ha pedido la absolución.

El relato de la víctima sitúa los hechos en el verano de 2018, cuando tenía sólo 9 años de edad y se quedaba a la hora de comer en casa de unos amigos de sus padres después de ir a la escuela de verano. La familia era muy cercana a la suya, considerando al acusado "como un tío" y habiendo llegado años antes a convivir un mes con ellos.

El matrimonio del procesado también tenía un hijo, con el que iba a la misma escuela. Ambos menores iban a echarse la siesta después de comer en el dormitorio del matrimonio, momento en que el presunto agresor llegaba de trabajar y se tumbaba entre los dos niños. En esta situación llegó presuntamente a agredir a la víctima en más de tres ocasiones, sin que su propio hijo, que dormía, se diera cuenta.

La joven, ahora con 17 años, ha asegurado que el hombre "le bajaba los pantalones" y le realizaba tocamientos por debajo de la ropa. En una ocasión llegó a intentar penetrarla analmente, sin llegar a consumar el acto. "Noté mucha presión y que empujaba", ha declarado la víctima, quien en todo momento se hacía la dormida.

La menor ha asegurado que no entendía "cómo podía pasar aquello, así, tan repentino" y que decidió no darle detalles a la familia "por miedo a que mi padre quisiera agredir" al acusado. Tan sólo les contó "que la trataba distinto" y que la abrazaba, por lo que pidió no volver al domicilio.

Sus padres, cuando la niña les contó que se sentía incómoda con el acusado, decidieron romper toda relación con él y su familia. "No sabíamos todo lo que había pasado, por eso no tomamos más acciones entonces", ha explicado la madre durante su testimonio. Poco después, el matrimonio de la menor se separó, al tiempo que ella se mostraba "más afectada por todo, lloraba en todas las ocasiones y se agobiaba en clase", ha detallado su madre.

En 2020, con motivo del Día contra la Violencia Machista, la menor recibió una charla sobre violencia sexual, lo que le hizo comprender la magnitud de lo ocurrido. "Me vino a la mente y sentía que no podía más y que tenía que contarlo", ha declarado la víctima.

Tras hablar con los profesionales del centro, estos llamaron a su madre y finalmente la familia escuchó los detalles de su historia, interponiendo una denuncia dos meses después y entrando en el programa Revelas-M de Castilla-La Mancha. A través de él, la menor estuvo recibiendo asistencia psicológica durante meses.

La defensa del acusado ha resaltado que tanto el padre de la víctima como el presunto agresor tuvieron una riña en la época de los presuntos abusos que llegó a las manos en un partido de fútbol. También ha destacado que en aquella época, la menor declaró "sentirse culpable" por la separación de sus padres.

La mujer del acusado ha destacado que en una ocasión, el padre de la víctima llegó a pegar a la menor en el baño, mostrando un carácter violento que la familia de ésta ha negado.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han pedido una pena de 10 años y seis meses de cárcel y una indemnización de 5.000 euros por los daños causados.