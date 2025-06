El acusado de agresión sexual en Cuenca niega forzar a su expareja: "En cuanto me dijo que parase, paré"

CUENCA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

J.S.S., que se enfrenta a una petición de pena de doce años de cárcel como presunto autor de sendos delitos de agresión sexual y acoso a su expareja en Cuenca, ha defendido que, en el día en el que ocurrió el primero de los hechos que se le imputan, no forzó a la chica a tener sexo y paró en el momento en el que ella se lo pidió.

En concreto, en su declaración, ha explicado que aquel día, que ocurrió en diciembre de 2017, "nos estábamos enrollando y tuvimos relaciones sexuales" y en el momento en el que practicaban sexo anal "en cuando me dijo que parase, pare".

J.M.M. ha confirmado que eyaculó en el interior de la víctima y que posteriormente se lo recriminó "porque le había dolido".

El acusado ha descrito que tenía una relación de pareja con la denunciante como "intermitente", en la que había discusiones "por muchas cosas" y ha reconocido que en alguna ocasión le pidió revisar el móvil de ella y en otra lo hizo sin permiso "porque habían pasado muchas cosas y estaban intentando solucionarlas". No obstante, a preguntas de su abogada, ha aclarado que ella también le cogía su teléfono alguna vez.

J.S.S. ha situado el momento de la ruptura en enero de 2018, pero también ha relatado cómo siguieron intercambiando mensajes, aunque cambió el nombre de ella en su agenda para que su familia no se enterara de la relación.

En uno de esos mensajes, según ha declarado el acusado, la víctima negaba que le hubiera agredido sexualmente. En sus conclusiones, la abogada ha leído el texto de ese WhatsApp, en el que, a la pregunta del chico de si la había violado, ella respondía que no.

"Me sentí ese día forzada, pero me lo has explicado y entiendo que no lo hiciste con esa intención. He sacado las cosas de contexto y por eso te he pedido perdón, porque soy una bocazas", decía el mensaje.

El procesado también ha hecho referencia a una carta de contenido amoroso que la denunciante le remitió después de que ocurriera la presunta agresión sexual que se ha juzgado este miércoles en la Audiencia de Cuenca.

LA MADRE DE LA VÍCTIMA RELATA QUE ELLA INTENTÓ APARTARLO

La declaración de la víctima ha sido a puerta cerrada, sin presencia de los medios de comunicación, que sí han podido presenciar la intervención de su madre, que ha recordado el momento en el que ella le pidió que la acompañase a poner la denuncia.

Esta testigo ha declarado que su hija le relató que, el día de la presunta agresión, ambos estaban juntos en la cama y que él quería relaciones y ella le dijo que no e intentó apartarlo.

De igual modo, ha descrito que ambos mantenían "una relación de muchos altibajos, muy tóxica" y que la denunciante cambió de teléfono porque no quería que él se pusiera en contacto con ella.

En la vista de este miércoles también ha intervenido la madre del acusado, que ha precisado que la ruptura de ambos se produjo el 20 de enero, pero un día después volvieron a verse.

Según ha declarado la progenitora, la víctima y otra amiga amenazaron a su hijo y le dijeron "que iba a tener que irse de Cuenca" y ha señalado que la situación psicológica de su hijo ha empeorado, tras la acusación de los hechos que se le imputan.

En la sesión de este miércoles también han declarado una profesora de ambos y un psicólogo que ha tratado a J.S.S.

CONCLUSIONES

La Fiscalía ha mantenido en sus conclusiones la misma petición de pena, a tenor de la declaración de la víctima que, desde su punto de vista, tiene "una credibilidad objetiva intrínseca" y en la que ella se ha reafirmado en la falta de consentimiento de la relación sexual.

Por su parte, la defensa ha pedido sentencia absolutoria porque, en el caso de la agresión, "el relato de hechos de la fiscalía no coincide con el de la víctima", al tiempo que ha comentado que la carta de amor que ella le escribe no tiene el tono con el que se dirigiría a una persona que la había agredido sexualmente.

Tampoco considera que se haya acreditado el delito de acoso. En el caso de que haya sentencia inculpatoria, han pedido que se tenga en cuenta el atenuante por la delación de este proceso.