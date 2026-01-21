Acusado de encerrar a su mujer en Tarancón alega que ella tenía llaves y la víctima replica que se las quitó

Archivo - Audiencia Provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

A.E.A., el hombre acusado de detención ilegal a su mujer en Tarancón, junto a los cargos de delito contra la integridad moral, lesiones y amenazas, ha declarado en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial que su presunta víctima B. tenía llaves el día que llamó a la Policía Local para pedir que la rescataran porque su marido la había encerrado en la vivienda.

El procesado, residente en Tarancón, ha relatado que se casó con su ya exmujer en 2022 en Marruecos, por medio de un matrimonio concertado por sus familias.

En junio de 2024 ella se fue a vivir con él a Tarancón y, según la versión de A.E.A., al principio la relación era "normal", pero las discusiones empezaron "porque quería tener hijos conmigo, pero yo le decía que más adelante, que ahora tengo muchos gastos".

En sede judicial ha negado las expresiones que incluye el escrito, que recoge que la llamó "sucia" y que le impidiera aprender español. También ha desmentido que la amenazara con echarla de casa ni que la encerrara en casa, así como haberle pegado.

Respecto al día en el que ella se quedó encerrada y que provocó su detención, el acusado ha defendido que la mujer tenía llaves y, además, había copias en la casa.

Preguntado por qué entonces tuvieron que ir a rescatarla la Guardia Civil y los bomberos, ha dicho que "no sabía".

VÍCTIMA DENUNCIA QUE ÉL LA AMENAZABA CON NO RENOVAR LOS PAPELES

Frente a esta declaración, la víctima, que ha testificado con ayuda de una traductora al no hablar castellano, ha explicado al tribunal que en casa "había discusiones, a veces por cualquier tontería, en la que él le decía expresiones como "no vales para nada". También ha denunciado que no le dejaba tener amigas ni aprender el idioma.

Ella ha confirmado que su deseo era tener hijos, "pero cuando me dijo que no, no se enfadó". Por otro lado, ha declarado que en septiembre de 2024 la empujó y que la amenazaba con que no iba a renovar los papeles "e iba a tener que ir a pedir ir por ahí".

En cuanto al encierro, la mujer ha explicado que ella solía tener una copia de las llaves, pero un mes antes de los hechos se las retiró. De esta forma, cuando él se iba a trabajar no salía de casa, ya que corría el riesgo de no volver a entrar.

La denunciante ha reprochado al acusado que, en el último mes, se desentendió de traer comida a la casa. Tres días antes de la denuncia, ella decidió salir a comprar algo, dejando la puerta entreabierta. Su sospecha es que, cuando su marido se percató de que había salido, decidió encerrarla bajo llave.

A preguntas de la defensa ha aclarado que, cuando sucedió el incidente, llevaba tres días sin comer y dos horas encerrada bajo llave.

En el juicio han intervenido efectivos de la Policía Local, que recibió la llamada de la víctima y también agentes de la Guardia Civil, que participaron junto a los bomberos en el rescate, que fue a través del balcón de la vivienda.

ABOGADO PIDE EL ARCHIVO DE LA CAUSA

Por su parte, el abogado de la defensa ha solicitado la nulidad del procedimiento, el archivo total de la causa y la libre absolución de su cliente.

En su opinión, se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva porque, denuncia, que no se le informó, por parte del juez de instrucción, de los hechos que se le imputan, en concreto por el delito de detención ilegal, porque "simplemente se le dijo que estaba ahí por un delito de malos tratos".

Precisamente es ese delito de detención el que podría suponer una pena mayor para el acusado, que podría ser condenado hasta a diez años de cárcel por los cuatro delitos que le imputan.