Acusado de estafa en la venta de una máquina perforadora Talayuelas se enfrenta a más de 3 años de cárcel

Archivo - Audiencia Provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide una pena de dos años y tres meses de cárcel para un hombre acusado de estafar a una persona en la adquisición de una máquina para perforar y cortar hierro en el juicio que se celebrará este jueves, 12 de marzo, en la Audiencia Provincial de Cuenca.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al verano de 2019, cuando el procesado, con ánimo de enriquecimiento injusto, se puso en contacto en la localidad de Talayuelas con la presunta víctima del delito, M.A.R.

Según el fiscal, el acusaodo hizo creer a la víctima que le iba a entregar esta máquina un precio total de 9.680 euros, que esta persona pagó íntegramente: una parte en efectivo a modo de adelanto y el resto por transferencia bancaria que tuvo una comisión de 38,40 euros.

Según la Fiscalía, el acusado, condenado anteriormente por otras estafas, recibió todo este dinero sin tener intención alguna de entregar a M.A.R. la máquina pactada.

Los hechos son constitutivos de un delito de estafa de los artículos 248.1 y 249 del Código Penal, por los que solicitan una pena de dos años y tres meses, además del pago de una indemnización de 9.718 euros más intereses.