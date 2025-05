Acusado de matar a un hombre en Yeles reconoce que lo mató por amenazar a su familia: "No quería hacerlo sufrir"

TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

D.S.Z.C, acusado de matar a su compañero de piso --A.G.M.M-- tras apuñalarlo en Yeles (Toledo) en mayo de 2022, ha admitido este lunes que mató a la víctima por que este le había trasladado amenazas hacia su familia, aspecto por el que sintió "mucho miedo". "No quería hacerlo sufrir, yo quería terminar con la vida de él y ya".

En la primera sesión del juicio con jurado popular que se ha celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Toledo, ha quedado reflejado que ambos eran colombianos y que convivían juntos. El acusado ha explicado que la víctima le pidió una receta de una droga, motivo por el que le amenazó nombrándole a su familia.

Insistiendo en el temor que sintió por su familia, porque "matar a una persona en Colombia es muy sencillo" por valor de 200 euros, ha recordado que en la mañana de los hechos tuvieron una discusión "muy en serio". "Fui al coche a por un cable y le vi aparecer con un cuchillo", ha manifestado el acusado sobre la víctima.

Acto seguido, D.S.Z.C cogió otro cuchillo del coche y tras tirarse ambos al suelo, según el acusado, intentó quitarle el cuchillo a la víctima y le "entró el nervio". Le apuñaló entonces, y le vio "apoyado de lado tratando de respirar", señalando que en ese momento percibió que "estaba vivo todavía".

Aunque no ha dejado claro cuántos cuchillos empleo en matar a la víctima ni el número de puñaladas que le propinó, el acusado ha señalado que "trato de meter el cuerpo en el interior de la vivienda para que las vecinas no vieran la escena tan terrorífica".

Además, durante el juicio ha señalado que llevaban "cinco días de fiesta", precisando que habían consumido mucha droga durante muchos días. "El cuerpo no nos daba para más".

En su alegato de inicio, el Ministerio Fiscal se ha ratificado en su petición de asesinato --por el que pide 25 años de prisión-- añadiendo que concurren ensañamiento, ya que las puñaladas le causaron hasta cincuenta heridas, y alevosía, pues la víctima no tenía posibilidad de defenderse, al hallarse su cuerpo "prácticamente inerte".

Por su lado, el letrado de la defensa, durante el juicio, ha manifestado que su defendido mató a la víctima porque vio un riesgo real para su familia. Tras la primera sesión, en declaraciones a los medios, ha señalado que la petición de homicidio "quedaría fuera" y también el hecho de que el acusado hubiera ejecutado la muerte en legítima defensa.

"Hay dos armas al menos reconocidas, hay muchos cortes, muchas heridas. Entendemos que el delito de homicidio quedaría fuera", ha afirmado.

La alternativa de la defensa es intentar conseguir que se demuestre que no hay ensañamiento, ha dicho el letrado, y que no se pretendía generar dolor. En cuanto a la alevosía de si --la víctima-- se podía defender o no, "habría que ver si se podría quitar también", ha manifestado.