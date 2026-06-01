Adjudicadas las obras para la renovación de la red de agua en la calle Pozo Concejo de Ciudad Real

El portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha adjudicado a la empresa Decennial las obras para la renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Pozo Concejo por importe de 119.000 euros más IVA.

Una actuación que se suma a las que ya se han adoptado desde el inicio del actual mandato en este mismo ámbito, que el portavoz municipal cifra en un total de 2,3 millones de euros, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha subrayado la sensibilidad que ha mostrado el actual equipo de Gobierno en esta materia, frente al 1,2 millones que la administración local invirtió en los ocho años anteriores. "Supone un incremento de la inversión del 91%", ha señalado.

Arroyo ha recordado además que la adjudicación de las obras de Pozo Concejo no es la única iniciativa que está acometiendo el Ayuntamiento de Ciudad Real, puesto que ya se ha completado la ejecución en la carretera de Puertollano, se están desarrollando las obras de renovación en la avenida del Ferrocarril y ya han pasado por Junta de Gobierno los proyectos para Eras del Cerrillo y la Plaza del Trillo.

En materia de inversiones, la Junta Gobierno Local ha aprobado este lunes también el proyecto para el Plan de Caminos, con cargo a la subvención de la Diputación, por el que se destinarán 116.000 euros más IVA a la creación de un nuevo acceso asfaltado al Parque Forestal de La Atalaya desde la carretera de Toledo que evitará a los vecinos tener que pasar por Vereda de Moledores.

Una actuación más, ha señalado Arroyo, como expresión "de la escucha activa de las demandas de los vecinos" que ha puesto en práctica el actual equipo de gobierno.

Y de igual forma hoy se ha aprobado la convocatoria de subvenciones para estudiantes de bachillerato, grados formativos y universidades con un montante de 30.000 euros, así como una nueva licencia de obras para la construcción de 32 viviendas en la calle Membrilla.

En su habitual comparecencia semanal, el portavoz municipal ha recordado que por tercer fin de semana consecutivo la ciudad ha vuelto a estar llena con los eventos deportivos que han supuesto "un 98% de media de ocupación hotelera", demostrando una vez más que la "ciudad está viva y cuenta con una gran dinamización cultural, deportiva y económica".

Además, el portavoz ha informado del ofrecimiento que el Ayuntamiento ha hecho a la productora del concierto del grupo Siloé para que la actuación pueda celebrarse en un espacio con mayor capacidad de público, tras haberse agotado en pocas horas las 5.000 entradas del Auditorio La Granja.

Arroyo ha apuntado que están a la espera de la respuesta, "que esperamos sea positiva, con el propósito de que más ciudadrealeños puedan disfrutar del concierto".