Adjudicado el servicio de grúa municipal de Talavera por más de un millón de euros

La teniente alcalde de Talavera de la Reina, María Pilar Guerrero, ha dado cuenta de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local, entre los que se encuentran la aprobación de la adjudicación del contrato de servicio de inmovilización, retirada y traslado al depósito municipal de vehículos a la empresa Setex Aparki por un importe 1.031.632,94 euros (IVA incluido), por un periodo de cuatro años con posibilidad de un año más de prórroga.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa donde ha explicado que se ha aprobado la adjudicación del contrato de servicio de vigilancia de los parques periurbanos de Los Sifones y El Vivero, así como de los espacios naturales del embalse de la Portiña y la dehesa de Valdellozo. Adjudicación, a la empresa Vettonia Seguridad por 414.512,99 euros (IVA incluido), por cuatro años con posibilidad de un año de prórroga, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, se han aprobado las bases reguladoras y la convocatoria del cartel de las Ferias de San Isidro 2026, que deberá incluir las fechas de las ferias, del 14 al 17 de mayo. El plazo para presentar los trabajos empezará a contar desde su publicación en el BOP hasta el 7 de abril y los trabajos se deberán entregar en mano en la concejalía de Festejos de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Hay un único premio que asciende a 500 euros.

Por otra parte, Guerrero ha dado cuenta de la aprobación de la revisión de tarifas del derecho de concesión demanial de parcela municipal con destino a construcción y explotación de aparcamiento subterráneo en Avda. Pío XII. La concejal ha informado de que hay un IPC acumulado del 3 por ciento de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, y se fija para 2026 un aumento de 0,03128 euros el minuto (IVA incluido).

También se ha aprobado la revisión de tarifas del derecho de concesión demanial de parcela municipal con destino a construcción y explotación de aparcamiento subterráneo en Jardines del Prado, donde existe a su vez un IPC acumulado del 3 por ciento de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, por lo que la tarifa se incrementa 0,03129 euros el minuto (IVA incluido) y el abono mensual de 24 horas se queda en 84,27 euros.

María Pilar Guerrero ha informado de la aprobación de la modificación de las cláusulas quinta y décima del convenio de colaboración entre la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para el impulso de la oferta de artesanía característica de la ciudad, mediante el que se amplía el plazo de justificación de gastos para la obtención de subvenciones al 31 de marzo de 2026.

De la misma manera, se han modificado las cláusulas quinta y undécima del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y la Diputación de Toledo para la gestión, organización y promoción de diferentes actividades y proyectos turísticos y se amplía el plazo de justificación de gastos para la obtención de subvenciones al 31 de marzo de 2026.

En trámite urgente, se ha aprobado la prórroga del contrato de servicio de prestación de las especialidades técnicas de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud que complementen las existentes en el servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, a la empresa Quirón Prevención, SL.