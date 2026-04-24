Administraciones y empresas reivindican en Ciudad Real la formación y la digitalización como motor de la construcción

Evento 'Universidad Pyme' celebrado en Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La transformación del sector de la construcción ha centrado este viernes en Ciudad Real una nueva edición de 'Universidad Pyme', una iniciativa impulsada por Fundae y SEPE que ha puesto el foco en la formación como herramienta clave para garantizar competitividad, empleo y adaptación tecnológica en un contexto marcado por la irrupción de la inteligencia artificial y la falta de mano de obra cualificada.

El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez; el director gerente de Fundae, Antonio Luis Acevedo; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; y el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción en la región y de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (Fereco), Manuel Carmona, han sido los encargados de inaugurar esta jornada, que ha reunido a profesionales, empresas, alumnado de Formación Profesional y representantes institucionales en torno a mesas de debate y casos de éxito, en una apuesta conjunta por adaptar la construcción a los desafíos tecnológicos y sociales actuales.

El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ha subrayado que este tipo de jornadas buscan acercar a las pequeñas y medianas empresas los instrumentos disponibles en materia de formación y empleo, poniendo especial atención en sectores estratégicos para cada territorio, aquellos con mayor impacto en la economía local y en la generación de puestos de trabajo.

En este sentido, ha defendido el papel de la pyme como principal motor de empleo, tanto en la provincia de Ciudad Real como en el conjunto del país, y ha insistido en la necesidad de que estas empresas tengan acceso directo a información y herramientas que les permitan adaptarse a un entorno productivo en constante cambio.

En el caso de Ciudad Real, ha señalado la importancia de la construcción, donde se ha abordado la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos productivos, así como la necesidad de atraer a jóvenes y aumentar la presencia de mujeres en un ámbito con creciente demanda de empleo.

Según ha explicado, se trata de un sector con futuro, que ya está incorporando tecnologías muy alejadas de las que tenía hace décadas y que debe ganar atractivo para garantizar su relevo generacional.

Gutiérrez ha enmarcado además esta iniciativa en un contexto económico en el que, pese a la incertidumbre, el crecimiento del empleo y del producto interior bruto permite reforzar la apuesta por la formación, poniéndola a disposición tanto de las empresas como de las personas trabajadoras para mejorar su cualificación y su acceso al mercado laboral.

PESO DE LA CONSTRUCCIÓN EN C-LM

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado el peso del sector en Castilla-La Mancha, donde representa el 6% de la economía regional y ocupa a más de 88.500 personas, frente a las 51.300 registradas en 2015. Un crecimiento que sitúa a la Comunidad Autónoma entre las más dinámicas tanto en empleo como en aportación al PIB del sector.

Franco ha incidido en el reto pendiente de la incorporación femenina, que actualmente supone el 9,5% del empleo en la construcción, aunque ha crecido de forma significativa en la última década.

También ha defendido la formación como eje estratégico, recordando que el Gobierno regional ha invertido más de 79 millones de euros en formación vinculada al sector, con más de 10.000 personas formadas, de las que más de 2.200 corresponden a la provincia de Ciudad Real.

Además, ha señalado la necesidad de hacer el sector más atractivo para jóvenes y nuevos perfiles, incluyendo personas migrantes, en un momento en el que la construcción vuelve a posicionarse como un ámbito con oportunidades laborales y vinculado a retos actuales como la vivienda.

310.000 PERSONAS FORMADAS EN ESPAÑA

Desde Fundae, su director gerente, Antonio Luis Acevedo, ha advertido de que la economía se encuentra inmersa en una revolución tecnológica acelerada por la inteligencia artificial y la ciberseguridad, lo que obliga a reforzar la formación en estas materias en todos los sectores.

En este sentido, ha destacado que la entidad, junto al SEPE, forma a 310.000 personas en construcción en toda España, 13.600 de ellas en Castilla-La Mancha, y ha puesto a disposición de la ciudadanía recursos formativos abiertos centrados en estas nuevas competencias.

Finalmente, el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha, Manuel Carmona, ha incidido en que el sector afronta retos clave como la digitalización, la construcción industrializada y la mejora de la seguridad laboral, junto a la necesidad urgente de incorporar mano de obra joven y femenina.

Carmona ha defendido que la formación y la profesionalización son elementos esenciales para reducir la siniestralidad y garantizar el futuro de un sector que busca consolidarse como atractivo, moderno y con capacidad de generar empleo.