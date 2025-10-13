Administraciones Públicas decreta servicios mínimos de presentación asistencial ante la huelga general de este miércoles

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha decretado servicios mínimos de prestación asistencial mediante gestión directa por la Administración de la Junta de Comunidades ante la huelga convocada para el miércoles, 15 de octubre.

Según establece el departamento que dirige Juan Alfonso Ruiz Molina, en una resolución que se publica este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, los Centros Base de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo contarán con el director o la directora, mientras que el EVO de Talavera de la Reina contará con una persona de la categoría profesional de ordenanza.

Los Centros de Mayores, contarán con el director o la directora, a excepción de Cristo del Amparo (Cuenca), San José (Cuenca) y Los Álamos (Quintanar del Rey).

En los centros adscritos a la Consejería de Bienestar Social que a continuación se indica se contará con la persona responsable del centro o quien le sustituya y con el personal empleado público correspondiente a un día festivo en cada uno de los turnos de trabajo. Se trata del Centro de Mayores de Cristo del Amparo de Cuenca; Centro de Mayores San José; Centro de Mayores Los Álamos de Quintanar del Rey, todos ellos en Cuenca.

Mientras, en la provincia de Albacete, alude a la Residencia de Mayores del Paseo de la Cuba; la Residencia de Mayores Núñez de Balboa; la Residencia de Mayores El Jardín de Higueruela; la Residencia de Mayores Las Viñas de Madrigueras; la Residencia de Mayores El Castillo de Almansa; el Centro de Acogida Arco Iris; el Centro Regional de Menores Albaidel; el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica y la Residencia para la Atención de Personas con Discapacidad de Abengibre.

También afecta a la Residencia de Mayores Gregorio Marañón; a la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen; al Complejo Residencial Guadiana; a la Residencia de Mayores Las Pocitas del Prior de Puertollano; a la Residencia de Mayores Los Jardines de Manzanares; a la Residencia Mayores Virgen de Peñarroya de Argamasilla de Alba, todas ellas en Ciudad Real.

La Residencia de Mayores Las Hoces, el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas; la Residencia para la Atención de Personas con Discapacidad de San Clemente; la Residencia de Mayores Los Molinos de Mota del Cuervo, todas ellas en Cuenca, también tendrán que contar con la persona responsable del centro o quien le sustituya y con el personal empleado público correspondiente a un día festivo en cada uno de los turnos de trabajo.

Ocurre lo mismo con el Centro Ocupacional Las Encinas; el Centro Ocupacional Nuestra Señora de la Salud; la Residencia de Mayores Los Olmos; la Residencia de Mayores Los Nogales de Fontanar; el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica La Chopera de Yunquera de Henares, en la provincia de Guadalajara.

En el caso de Toledo, afecta a la Residencia de Mayores Virgen del Prado de Talavera de la Reina; a la Residencia de Mayores Quijote y Sancho de Torrijos; a la Residencia de Mayores Barber, el Centro de Atención a Personas con Discapacidad, y la Residencia de Mayores Benquerencia, éstas últimas en Toledo.

Para el establecimiento de los servicios mínimos en esta huelga general del día 15, la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital dice haber valorado la concurrencia de distintas convocatorias que incluyen tanto paros parciales como totales, y es a estos últimos a los que se ajustan los servicios mínimos ya que se extienden a toda la jornada.

Asimismo, ha considerado el concreto servicio que se presta en cada caso, los servicios mínimos fijados en anteriores huelgas comparables, así como el informe de la Consejería de Bienestar Social elaborado específicamente para esta huelga, teniendo en cuenta en todo caso el justo equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y la protección de otros derechos prioritarios constitucionalmente protegidos.

Será la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social, en el ámbito de los servicios centrales, y las personas titulares de sus Delegaciones Provinciales, las que procederán a la designación del personal que integrará los servicios mínimos de los distintos centros y unidades, debiendo efectuarse con carácter previo las correspondientes comunicaciones a la representación del personal.

En cuanto a la huelga, ha sido convocada por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y la Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, y se desarrollará durante dos horas en cada uno de los turnos de trabajo del día 15 de octubre del año en curso. En concreto, para las jornadas partidas y jornadas continuadas en turno de mañana, la huelga será de 10.00 a 12.00 horas; para las jornadas continuadas en el turno de tarde será de 17.00 a 19.00 horas y para las jornadas continuadas en turno de noche, la huelga se hará desde las 2.00 a las 4.00 horas.

También ha sido convocada para ese día 15 por la Confederación Intersindical, la Confederación General del Trabajo, así como los Sindicatos Comisiones de Base, Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera y Alternativa Sindical de Clase. En particular, en varias convocatorias se especifica que la huelga comenzará en el último turno anterior a las 00.00 horas del día 15 de octubre e incluirá al turno que se inicie dicho día y que finalice al día siguiente.