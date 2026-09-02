Una afectada de 50 años por inhalación de humo tras un incendio en la cocina de su vivienda en Talavera

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 50 años ha resultado afectada por inhalación de humo tras originarse un incendio en la cocina de su vivienda en Talavera de la Reina (Toledo), tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 13.33 horas en la Avenida Pío XII en una vivienda de un bloque de pisos.

La afectada ha sido atendida por una UVI y trasladada al Hospital Nuestra Señora del Prado por una ambulancia de soporte vital. Además, se han desplazado al lugar la Policía Nacional, los bomberos y la Policía Local.