Afectada por inhalación de humo una mujer tras el incendio en la cocina de una vivienda de Guadalajara

GUADALAJARA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 66 años ha resultado afectada este miércoles por inhalación de humo tras el incendio originado en la cocina de una vivienda de la calle Maruja Mallo de Guadalajara.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 14.56 horas.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Guadalajara, Policía Local, Policía Nacional y una ambulancia de soporte vital que se ha encargado del traslado de la mujer al Hospital General de Guadalajara.