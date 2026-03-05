Afectada una mujer tras el derrumbe del tejado de una vivienda en Albacete

Archivo - La Policía Local de Albacete. - AYUNTAMIENTO - Archivo

ALBACETE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 69 años ha resultado afectada este jueves por una posible crisis de ansiedad tras el derrumbe del tejado de una vivienda ubicada en la calle San Sebastián de Albacete.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press de que el aviso del suceso se recibió a las 4.36 horas.

En la vivienda vivía un matrimonio, aunque sólo la mujer ha requerido asistencia médica, siendo atendida en el lugar y dada de alta. No obstante, las mismas fuentes han confirmado que, con posterioridad a estos hechos, se ha vuelto a demandar otro recurso sanitario en el lugar.

En el operativo, además de la UVI, han intervenido los bomberos, que han pasado revista a la estructura de la vivienda, y efectivos de la Policía Nacional y Local.