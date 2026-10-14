Un afectado por inhalación de humo tras el incendio originado en la puerta de una vivienda de Talavera

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha resultado afectado por inhalación de humo este miércoles a consecuencia del incendio originado en la puerta de la vivienda de un bloque de pisos de la calle Segurilla, en Talavera de la Reina.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 14.44 horas.

El afectado ha sido trasladado al Hospital de Talavera por una ambulancia de soporte vital. Hasta el lugar han acudido los bomberos de Talavera de la Reina, que se han encontrado el fuego extinguido, así como Policía Nacional y Policía Local.