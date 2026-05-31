Afectado por inhalar humo en el incendio de una vivienda de Tarancón originado en la campana de la cocina

Archivo - Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. - CEM - Archivo

CUENCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 34 años de edad ha resultado afectado por inhalación de humo a causa del incendio en una vivienda situada en la segunda planta de un bloque de la calle Calleja de Tarancón, que se habría originado en la campana extractora de la cocina.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el fuego, que se ha originado sobre las 6.00 horas, y ha quedado extinguido sobre las 8.

En el operativo movilizado han participado Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de Tarancón y una UVI que ha trasladado al varón afectado al hospital de Cuenca.