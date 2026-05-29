Afectado un varón por inhalar humo en un incendio forestal en Talavera

Archivo - Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera - JCCM - Archivo

TOLEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 62 años de edad ha sido trasladado al hospital tras resultar afectado por inhalación de humo en el incendio forestal declarado en la circunvalación de Talavera a la Tala la Nueva.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias han informado a Europa Press que la llamada de aviso se ha registrado a las 15.55 horas, y que el afectado ha sido trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado en una UVI.

En el operativo ha participado el Centro Regional de Incendios, bomberos de Talavera, Policía Nacional y Local y una ambulancia de soporte vital y una UVI.

El fuego, originado a las 15.53 en un paraje de Talavera la Real, ha afectado a una superficie de forestal herbáceo. Ha quedado extinguido a las 17.35, tras la intervención de tres medios, dos de ellos aéreos.