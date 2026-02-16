La Agencia de Innovación y Transformación Digital de C-LM se ubicará en el polígono Torrehierro de Talavera

Reunión del alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, con el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina. - JCCM

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado al Ayuntamiento de Talavera de la Reina su apuesta por ubicar la futura sede de la Agencia Regional de Transformación Digital en la ampliación del Polígono Industrial Torrehierro, con el objetivo de convertirlo en un gran polo tecnológico y de innovación en la ciudad, y atraer a otras empresas.

Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión que ha mantenido con el alcalde, José Julián Gregorio, en un encuentro que ha calificado de "muy provechoso" y centrado en determinar la ubicación más adecuada dentro del municipio para la construcción de la sede de la Agencia, compromiso adquirido por el presidente regional, Emiliano García-Page, con la ciudad.

En esta línea, Ruiz Molina ha indicado que la Agencia de Transformación Digital se configura como el principal instrumento del Ejecutivo autonómico para modernizar la Administración, impulsar la innovación y acelerar la digitalización en el conjunto de la región.

Es, por tanto, y así lo ha trasladado, "una de las herramientas más importantes con las que contamos para abordar el proceso de transformación digital en el que estamos inmersos".

CONDICIONES IDÓNEAS

En este sentido, el consejero ha recordado, que en su momento se le solicitó al Ayuntamiento de Talavera una superficie adecuada para desarrollar el proyecto; tras analizar conjuntamente las diferentes alternativas, ambas administraciones han considerado que, teniendo en cuenta que está a punto de aprobarse la reparcelación del proyecto más importante que tiene la ciudad, como es la implantación de Meta, la sede de la Agencia estuviera ubicada en los terrenos de los que va a disponer el Ayuntamiento en el Polígono Torrehierro.

El objetivo de esta propuesta, según el consejero, es que la Agencia se integre en un entorno que favorezca la creación de un "Parque de Innovación y Digitalización", en la ciudad, pero pensado en que el proyecto de transformación digital es de carácter regional.

Por eso, ha continuado Ruiz Molina, se considera que "si hay terrenos suficientes no solo debe implantarse la Agencia, que estará en contacto con Meta y otras empresas, sino que creará un polo de atracción para otras tecnológicas", un "efecto llamada" para todas aquellas que quieran venir a Talavera.

En esta línea, Ruiz Molina ha recordado que existen precedentes que avalan esta estrategia de concentración empresarial en una determinada zona de la ciudad, y ha señalado, por ejemplo, el Parque Aeronáutico de Albacete, que demuestra, que esta concentración de un mismo ámbito "genera sinergias" y un efecto tractor que favorece la llegada de nuevas compañías.

Y ha concretado más, en el caso de Talavera de la Reina, el Centro Regional de Innovación Digital ha pasado de albergar una multinacional inicial a contar con 18 empresas tecnológicas, evidenciando ese efecto llamada. Parque Innovación y Digitalización Del mismo modo, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha apostado por "construir entre todos un Parque de Innovación y Digitalización", que es un proyecto estratégico para el conjunto de la región.

Así, ha recordado que el proyecto nació en Talavera, porque así se acordó entre el Gobierno regional y el anterior Gobierno municipal, que, además, permitía "cambiar el modelo productivo de Talavera y comarca" y dedicarlo a la tecnología; y "en eso seguimos involucrados". Y ha reiterado que la ampliación de Torrehierro dispone de superficie suficiente no solo para la sede de la Agencia, sino también para acoger a nuevas empresas vinculadas a la transformación digital, la inteligencia artificial, y otros ámbitos tecnológicos emergentes.

Asimismo, y así lo ha añadido, se suma la mejora de las comunicaciones entre Talavera con Madrid y Toledo, reforzando el potencial de la ciudad, para consolidarse como un referente regional de innovación, generando "un ecosistema digital" entre los que son las propias administraciones y el sector privado.

Y ha concluido su intervención, manifestando su "satisfacción" por el encuentro, y reiterando su voluntad de colaborar estrechamente con el Ayuntamiento en seguir trabajando de manera coordinada para cerrar los detalles técnicos y administrativos, y concretar la ubicación definitiva, que permita avanzar, cuanto antes, en un proyecto que considera estratégico para el Gobierno regional, para Talavera y para el conjunto de Castilla-La Mancha.

GREGORIO, "ORGULLOSO"

De su lado, el alcalde de la ciudad ha confesado sentirse "orgulloso de que Talavera acoja esa sede regional" que cuenta con el respaldo de la Junta "para que Talavera sea ese foco tecnológico de la región".

En el encuentro de trabajo se ha estado valorando la zona más idónea para ubicar la Agencia de Innovación y Transformación Digital, que estará en Torrehierro, dado que está próxima a llegar la resolución de la reparcelación de los terrenos de META, "y en las cesiones de terrenos que tiene que hacer al Ayuntamiento, consideramos que podemos hacer una ciudad tecnológica donde se ubique la Agencia de Innovación y Transformación Digital".

Talavera tendrá así un polígono tecnológico "y se convertirá en un referente nacional e internacional" y hoy se ha dado un paso más entre la Junta y el Ayuntamiento para que así sea.

En la reunión también han estado presentes el director gerente de la Agencia de Transformación Digital, Juan Ángel Morejudo; el viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo y el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez.