El 7 de agosto arranca 'Desafío Inmortales', una iniciativa para dar visibilidad a las enfermedades neuromusculares

El 7 de agosto arranca el 'Desafío Inmortales' para dar visibilidad a personas con enfermedades neuromusculares - JCCM

TOLEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha respalda una edición más el proyecto 'Desafío Inmortales', una iniciativa que une deporte, solidaridad e inclusión para dar visibilidad a las personas con enfermedades neuromusculares. Ha sido en una reunión celebrada en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a la que han asistido representantes de la organización y los directores generales de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, y de acción Social, Santiago Vera.

El proyecto Desafío Inmortales PULSO 2026, impulsado por la asociación Desafío Inmortales de Fuensalida (Toledo), volverá a conjugar la práctica deportiva con la inclusión de personas con enfermedades neuromusculares, a las que, a través de esta iniciativa, inspirada en la historia de superación de Efrén, se les da visibilidad, al tiempo que se sensibiliza a la sociedad empleando el deporte como herramienta. Igualmente, el Desafío Inmortales PULSO 2026 persigue fomentar la igualdad de oportunidades y promover la participación de las personas con discapacidad.

El reto se desarrollará del 7 al 15 de agosto de 2026 con un recorrido de 1.200 kilómetros entre Ordesa (Huesca) y Toledo, distribuidos en nueve etapas ciclistas y acompañados por nueve Social Runs inclusivos en las ciudades de llegada. El desafío concluirá el 16 de agosto con un gran Social Run en Toledo, abierto a la participación de personas con y sin discapacidad para seguir promoviendo un deporte accesible e inclusivo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El director general de Acción Social ha señalado que la edición de 2026 mantendrá su carácter solidario, destinando los fondos obtenidos a la adquisición de material deportivo adaptado, que se pondrá a disposición de asociaciones y colectivos para facilitar la práctica deportiva de personas con discapacidad o movilidad reducida. Además, el proyecto contará con una amplia difusión a través de redes sociales, contenido audiovisual y la colaboración de instituciones, ayuntamientos, clubes deportivos y entidades sociales.