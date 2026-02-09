Agredido y robado un empleado de un hotel de Almonacid de Toledo cuando se dirigía al banco

Archivo - Hospital de Toledo. - CCOO - Archivo

TOLEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 35 años de edad, empleado de un hotel de Almonacid de Toledo, ha sido agredido y posteriormente robado cuando se dirigía a una entidad bancaria.

Según han informado a Europa Press desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha los hechos han sucedido sobre 11.16 horas de este lunes, en la carretera que une Almonacid y Chueca.

La víctima ha tenido que ser trasladada al Hospital General Universitario de Toledo en una ambulancia. En el operativo también ha participado Guardia Civil.