Agredido y robado un empleado de un hotel de Almonacid de Toledo cuando se dirigía al banco

lunes, 9 febrero 2026 14:55
TOLEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 35 años de edad, empleado de un hotel de Almonacid de Toledo, ha sido agredido y posteriormente robado cuando se dirigía a una entidad bancaria.

Según han informado a Europa Press desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha los hechos han sucedido sobre 11.16 horas de este lunes, en la carretera que une Almonacid y Chueca.

La víctima ha tenido que ser trasladada al Hospital General Universitario de Toledo en una ambulancia. En el operativo también ha participado Guardia Civil.

