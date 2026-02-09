La Guardia Civil investiga el robo y la agresión a un varón en Almonacid de Toledo

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil investiga lo ocurrido este lunes en Almonacid de Toledo, donde un varón de 35 años de edad, empleado de un hotel,, ha sido agredido y posteriormente robado cuando se dirigía a una entidad bancaria.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, después de que el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha informase de los hechos, que han tenido sobre 11.16 horas de este lunes, en la carretera que une Almonacid y Chueca.

La víctima ha tenido que ser trasladada al Hospital General Universitario de Toledo en una ambulancia.