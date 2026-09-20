La agresión por arma blanca en Bolaños de Calatrava se produjo entre dos mujeres y la autora está detenida

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CIUDAD REAL, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agresión por arma blanca ocurrida durante una discusión en la calle del Calatraveño de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), que ha dejado herida a una mujer de 27 años, ha estado protagonizada por dos mujeres y la autora está detenida.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, que han señalado que los hechos no se enmarcan dentro la red oficial de seguimiento integral de los casos de violencia de género VioGén.

El aviso del suceso se recibió a las 21.08 horas de este sábado, tal y como han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press,

La mujer fue atendida en el lugar por un médico de Urgencias y traslada por ambulancia de soporte vital al Hospital de Ciudad Real. También acudieron efectivos de la Guardia Civil.