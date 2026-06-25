Aguas de Cuenca repara la tubería rota de la Puerta de Valencia y el suministro ya fluye hasta el Cerro Molina. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Aguas de Cuenca ha culminado el arreglo de la tubería de la Puerta de Valencia que ocasionó durante la jornada del miércoles un déficit en el suministro de agua en el barrio de Villa Román, especialmente en las calles Ángeles Gasset, Francisco Suay y Álvaro de Luna.

Según ha informado el Ayuntamiento de Cuenca, desde las .00 horas el flujo de agua está a pleno rendimiento, suministrando agua para llenar los depósitos del Cerro Molina, que han estado durante unos días completamente vacíos, y recuperar los niveles de presión óptimos.

Con estos trabajos concluye la doble incidencia que sufrió la capital conquense en la red de abastecimiento el pasado domingo, con sendas averías en las canalizaciones, una a la altura de Las Grajas y otras en el Paseo del Huécar.