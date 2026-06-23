Agudo (PP) cree que la conciencia democrática de Page debería estar "profundamente removida" tras la condena a Ábalos

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo - PP

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria regional del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado este martes que la conciencia democrática del presidente regional, Emiliano García-Page, debería estar "profundamente removida" tras la condena del Tribunal Supremo al exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos.

Según ha indicado Agudo en rueda de prensa, la sentencia del Supremo que se conoció este lunes y que condena a Ábalos a 24 años de cárcel por corrupción es "uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente de España".

"Si Pedro Sánchez, que coloco a Ábalos de número dos, hoy es presidente del Gobierno es gracias al apoyo de los ocho votos de los diputados de Page en el Congreso, porque sin estos 8 votos Sánchez estaría fuera de La Moncloa", ha argumentado.

Es por ello por lo que la secretaria de Organización del PP castellanomanchego ha llegado a decir que el "responsable" de que hoy Pedro Sánchez siga gobernando después de la condena a Ábalos es Emiliano García-Page, "que le está manteniendo".

"Ya no le vale la crítica de salón y mantener su apoyo intacto a Sánchez después de lo que ha sucedido", ha manifestado Agudo, que se ha preguntado qué más tiene que pasar y por qué el presidente regional sigue respaldando un proyecto "de un presidente acorralado por la corrupción de su partido, su familia y su gobierno"

Es por ello por lo que ha indicado que el presidente del Gobierno tiene que dimitir y convocar elecciones, tras lo que ha recordado las palabras de García-Page en una visita de Ábalos a Castilla-La Mancha en las que afirmaba que el exministro tenía al Estado presente en cada una de sus actuaciones.

"Por eso hoy la conciencia democrática de Page debería estar profundamente removida y no puede seguir amparando con sus votos a quien colocó a Ábalos en el Gobierno, en el partido y en los puestos de máxima decisión", ha aseverado.

Agudo ha concluido afirmado que los españoles merecen ir a las urnas y votar para "decidir que España esté gobernada por personas decentes". "Sánchez debe dimitir y convocar elecciones de manera inmediata y Page tiene que forzarlo retirándole su apoyo personal y el de los ocho diputados del PSOE en el Congreso", ha zanjado.