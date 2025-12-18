Airbus creará 300 nuevos empleos en Albacete y un campus digital tras el mayor pedido de helicópteros de la historia

El Coronel Fernando Roselló y el General de brigada Francisco Coll, de la dirección general de armamento y material del ministerio de defensa reciben las nuevas unidades fabricadas por Airbus Helicopters - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

ALBACETE 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Airbus ha anunciado este jueves en sus instalaciones de Albacete que creará 300 nuevos puestos de trabajo fijo en los tres próximos años, 200 de ellos de alta especialización en un nuevo campus digital que elaborará junto a la Universidad de Castilla-La Mancha, tras recibir el mayor pedido de helicópteros de la historia de España valorado en más de 4.000 millones de euros.

El consejero delegado de Airbus Helicópteros en España, Fernando Lombo, ha dado a conocer el anuncio en una rueda de prensa que ha acompañado la entrega de tres unidades del helicóptero NH90 a las Fuerzas Armadas, adelantado "el crecimiento en número de empleados, conocimiento, tecnología y capacidades industriales" que vivirá la capital de provincia y el país para convertirse en "uno de los principales contribuyentes de ala rotatoria en Europa".

El nuevo contrato por parte del Ministerio de Defensa supone la adquisición de 100 nuevos helicópteros de la empresa, con las entregas arrancando en 2027.

De estos, 13 serán helicópteros H135, destinados a misiones de apoyo y enseñanza, 50 unidades de H145M, con capacidad de respuesta ante emergencias y ataque ligero con su equipación HForce, 31 del modelo NH90 para tareas de transporte táctico, operaciones especiales y guerra anfibia y 6 unidades del H175M, enfocados para misiones de acción de Estado como el transporte de personalidades, que sustituirá la flota obsoleta del Ala 48.

Airbus Albacete cuenta actualmente con 800 empleados fijos de un total de mil trabajadores tras una incorporación de unas 250 personas en los últimos cuatro años, en lo que Lombo ha denominado "una atracción de talento que nos ha llevado en el último año a alcanzar un millón de horas productivas".

Durante su balance del 2025, Lombo ha especificado que Airbus Helicópteros ha logrado entregar las 36 unidades del H135 y 9 del NH90, además de sustentar de fuselajes traseros a todos los modelos fabricados por la empresa a nivel mundial y el mantenimiento y sostenimiento de cerca de otros 60 helicópteros, proyectos que los otorga de "independencia de los ciclos contractuales".

La evolución de las instalaciones de Airbus en Albacete han hecho que haya pasado de ser un centro industrial de producción de proyectos específicos en 2007 a un lugar de "innovación tecnológica con programas transversales" en la actualidad, que se ha visto impulsado con la firma del Plan Nacional de Helicóptero del pasado mes de mayo.

"Hay una demanda y necesidad de autonomía y soberanía por parte de España que es el camino para tener una plataforma nacional para satisfacer todas las necesidades de nuestras fuerzas armadas o cualquier operador público", ha concretado el consejero delegado.

El nuevo campus, que se proyecta para el parque tecnológico de Albacete, será "un centro de excelencia y competencia de Airbus a nivel mundial", según ha detallado Lombo, quien ha estimado que contratarán en los próximos tres años a 200 matemáticos, físicos, informáticos e ingenieros para el diseño de software para herramientas de producción, ciberseguridad o inteligencia artificial, manteniendo una estrecha colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha en materia de investigación.

Las nuevas líneas de producción beneficiarán también a otras empresas con instalaciones en Albacete, como ITP Aero, dedicada a motores de autopropulsión aeroespacial.

Además, Lombo ha comentado que el programa del helicóptero Tigre MKIII conlleva la construcción de un nuevo edificio en sus instalaciones albaceteñas que se finalizará en 2027 de cara a la cadena de montaje que requiere la nueva línea de producción de entregas para las unidades francesas y españolas.

Con esto, la ciudad de Albacete vivirá un impulso industrial gracias al plan de desarrollo y adquisición de Defensa, con un nuevo centro de militarización de helicópteros y un centro de formación de pilotos y técnicos del H145M con carácter internacional en lo que el consejero delegado de Airbus ha descrito como "una ciudad con potencial y capacidad de crecimiento" que será un lugar de referencia en la industria aeronáutica europea" y de "diseño, producción e investigación" tecnológica.