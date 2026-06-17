El 'Airbus Digital Campus' generará 300 empleos y posicionará a Albacete como "polo digital" de Europa

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (c), durante la inauguración del nuevo Airbus Digital Campus, a 17 de junio de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). Airbus inaugura su nuevo Digital Campus, un centro dedicado a la forma - Víctor Fernández - Europa Press

TOLEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo 'Airbus Digital Campus', que ha sido inaugurado este miércoles en Albacete, posiciona a la ciudad como un "polo digital" en España y Europa, que será capaz de generar 300 nuevos empleos de los que hasta 200 serán de alta especialización.

Este campus digital ha sido inaugurado por el presidente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, el director general de Airbus Helicopters España, Fernando Lombo, la secretaria de Estado de Defensa, Marta Pérez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Esta iniciativa supone para Airbus la internacionalización de todas sus capacidades digitales y los procesos de transformación digital de todo el grupo, no sólo mejorando su autonomía estratégica sino también generando empleo y talento cualificado.

Así, se pone en marcha en colaboración con la UCLM y el Parque Científico Tecnológico, abriendo "un importante nicho de empleo" cualificado para jóvenes de la región en Albacete, y procedentes de todos los centros de Ingeniería Informática de Castilla-La Mancha.

De los 300 empleos que generará, un porcentaje ya se encuentran contratados y trabajando en el desarrollo de 'software' propio para Airbus. Así, Airbus contratará en los próximos tres años a 200 matemáticos, físicos, informáticos e ingenieros para el diseño de software para herramientas de producción, ciberseguridad o inteligencia artificial en estrecha colaboración con la UCLM en materia de investigación.

OBSESIÓN POR APRENDER Y APOYO INSTITUCIONAL

El consejero delegado de Airbus Helicópteros España ha apuntado que la apertura de este campus digital en un periodo de tiempo "tan corto", tras 20 años de la llegada de Airbus a la ciudad, ha sido posible gracias a Albacete y su tradición aeronáutica, la "obsesión" de la empresa por aprender y cumplir y el apoyo institucional que ha recibido la empresa.

"Estos motivos son los que nos traen aquí, a inaugurar este campus digital, que posiciona a Albacete no ya solo como un polo industrial, que lo tenemos en la planta; ni un polo tecnológico, que lo estamos desarrollando en nuestra ingeniería; ni un polo logístico, con el hub logístico que se abrirá a finales de este año; sino también como un polo digital como el que estamos abriendo hoy aquí", ha subrayado.

El alcalde de la ciudad ha destacado los hitos que han hecho que la ciudad pueda albergar iniciativas como esta, tales como la unión institucional para que Albacete "no se le resista nada nunca" y pueda afrontar "cualquier reto"; que sea un "referente aeronáutico español y europeo"; y el hecho de que sea una ciudad "no solamente amable" sino también "emprendedora y con ganas".

"Albacete ha entrado en un círculo virtuoso que vamos a impulsar y a posicionar como una de las mejores ciudades españolas para vivir y también para, si deciden, invertir", ha indicado el alcalde, para agregar que espera que este campus digital sea un éxito.

El presidente de Airbus España se ha detenido en el contexto internacional actual de "de profunda transformación", que se caracteriza por una aceleración tecnológica "sin precedentes" y una "intensa" competencia con un mercado global. "España contribuye de manera esencial a esta autonomía estratégica digital y tecnológica", ha dicho.

"Estamos transformando la industria tradicional a través de una digitalización profunda y para liderar esta transformación digital y asegurar que Europa no dependa de ecosistemas tecnológicos externos, necesitamos tecnología, estrategia y, por encima de todo, talento. En este sentido, este campus digital no es un elemento aislado", ha afirmado.

Este proyecto, según ha afirmado, se enmarca en la "estrecha colaboración" de Airbus con el Gobierno de España "y es un reflejo directo de la confianza mutua y del respaldo prestado por el Ejecutivo como parte fundamental del Plan Nacional de Helicópteros. Un plan que no solo fortalece nuestras capacidades industriales, sino que asegura el futuro tecnológico de nuestro país", ha subrayado.

UN NUEVO PASO PARA AIRBUS

La secretaria de Estado de Defensa, Marta Pérez, ha asegurado que la creación de este campus representa un nuevo paso de la evolución de Airbus Helicópteros y refuerza el papel de Albacete "como uno de los principales polos tecnológicos e industriales de Europa".

"Durante años, Albacete ha sido sinónimo de fabricación, integración, sostenimiento y desarrollo industrial de helicópteros. Hoy se amplía esa vocación incorporando un ámbito estratégico para el futuro como son las capacidades digitales", ha apuntado.

Para la secretaria de Estado de Defensa, la transformación de las Fuerzas Armadas y de la propia industria de defensa ya no depende solo de plataformas avanzadas sino que depende también del software, de la conectividad, de la gestión inteligente de los datos, de la ciberseguridad y de la capacidad para integrar tecnologías "cada vez más complejas en sistemas que tienen que ser plenamente interoperables".

Por ello, ha afirmado que la puesta en marcha de este campus digital tiene "un valor que trasciende al propio proyecto" y ha añadido que supone generar empleo "altamente cualificado, impulsar la innovación tecnológica y fortalecer la posición de España en ámbitos crecientes".

Tras indicar que el proyecto forma parte del acuerdo suscrito entre el Ministerio de Defensa y Airbus Helicópteros, ha asegurado que este campus digital va a contribuir a reforzar la autonomía estratégica de España en ámbitos tecnológicos que "son críticos" para la economía y que son esenciales para "nuestros ejércitos y la Armada".

Para el presidente de Castilla-La Mancha, Airbus puede ser un ejemplo "perfecto" para decir que Europa "no solo tiene mucho de lo que presumir, sino que tiene "un inmenso futuro". "Ha conseguido, además, una magnífica cooperación público-privada, porque son industrias estratégicas que tienen que partir de lo político pero tienen que tener mentalidad empresarial".

"Pero lo cierto es que Airbus ha demostrado la enorme posibilidad que tiene Europa si cree en sí misma", ha apuntado, para agregar que "no solo se ha consolidado como una gran potencia en el sector sino que además va a aportar y mucho al gran objetivo que necesita Europa, que es la apuesta por el quinto poder", el poder tecnológico.

Así, tras mostrarse "orgulloso" de Airbus y de Eurocopter, el presidente castellanomanchego ha afirmado que el Gobierno regional va a seguir cooperando destacando que la consolidación de este proyecto, que tienen que ver con la capacitación y la formación, vaya a suponer "por si mismo" 300 puestos de trabajo.

También ha destacado que Albacete y Castilla-La Macha hayan "dado talla". "Ha estado a la altura de las exigencias y estaremos dando la talla y la altura para cualquier proyecto que se nos pueda ofrecer". "Estamos muy abiertos y muy esperanzados porque tenemos convicciones, no tenemos complejos y esta es una tierra con horizonte limpio".