El director general de Airbus Helicopters España será nombrado Hijo Adoptivo de Castilla-La Mancha

Archivo - El CEO de Airbus Helicopters España, Fernando Lombo, interviene durante un encuentro de la industria de Defensa, en Zénit The Studio, a 17 de marzo de 2025, en Madrid (España). El diario Expansión organiza el encuentro ‘INDUSTRIA DE DEFENSA. Ind - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

ALBACETE, 17 (EUROPA PRESS)

El director general de Airbus Helicopters España, Fernando Lombo, será nombrado Hijo Adoptivo de Castilla-La Mancha durante el acto institucional del Día de la Región de 2027, tal y como ha anunciado este miércoles el presidente regional, Emiliano García-Page.

"Lo que queremos es que te sientas cada vez más de esta tierra", ha trasladado García-Page al director general de Airbus Helicopters España. "Has hecho mucho y esperamos que hagas más", ha apuntado.

Durante la inauguración del nuevo Airbus Digital Campus, en la ciudad de Albacete, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha asegurado estar "enormemente agradecido" con el director general de Airbus Helicopters España.

"Seríamos unos mentecatos si no reconociéramos el mérito de la gente que realmente se compromete, también, más allá de la nómina", ha subrayado.