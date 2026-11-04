La AIReF prevé que Castilla-La Mancha incumplirá la regla de gasto nacional en los años 2026 y 2027

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TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que Castilla-La Mancha incumplirá la regla de gasto nacional en 2026 y 2027 y alcanzará superávits del 0,4% y 0,7% del PIB, respectivamente.

La AIReF estima que el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional aumentará en la Comunidad un 4,5% en 2026 y un 6,5% en 2027, superando los límites individuales del 3,5% y 4% vigentes, respectivamente, para cada uno de los años, mientras que el crecimiento del gasto primario considerado en la regla de gasto europea se estima para la región en 2026 y 2027 en el 4,6% y 6,2%.

El cumplimiento de la regla de gasto en los dos años llevaría al superávit del 0,6% del PIB en 2026 y del 1,2% del PIB en 2027. Un crecimiento del gasto computable ajustado a los límites actuales en ambos años permitiría, bajo las previsiones de ingresos de la AIReF, mejorar cinco décimas las estimaciones al cierre de 2027.

Por otra parte, el informe de AIReF estima que el proyecto de presupuestos de Castilla-La Mancha prevé alcanzar el equilibrio en 2027 y no recoge estimaciones sobre la regla de gasto. La Comunidad Autónoma prevé cerrar con un superávit del 0,4% del PIB en 2026 y equilibrio en 2027, cumpliendo la regla de gasto en 2026 e incumpliéndola en 2027.

El proyecto de presupuestos de la Junta registra un nivel de recursos y, en mayor medida, de empleos no asociados a fondos finalistas "muy superior al previsto" por la AIReF, que podría llevar a un incumplimiento del gasto computable también muy superior a la referencia del 4%.

No obstante, Castilla-La Mancha ha facilitado en sus líneas fundamentales de presupuesto para 2027 una previsión de cierre actualizada en la que estima alcanzar un superávit del 0,4% en 2026 y del 0,9% en 2027, con un crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto ajustado al límite del 4%.

En sus estimaciones de esta regla fiscal, la región apunta que parte de un volumen y un crecimiento de empleos inferiores a los previstos por la AIReF para 2027, con una mayor proporción de gastos financiados con fondos finalistas. Estos elementos determinan las principales diferencias con las estimaciones de la AIReF.

INGRESOS Y GASTOS

En cuanto a los ingresos, la AIReF estima que, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumentarán un 8%, alcanzando el 17,9% del PIB. Esta variación está sustentada en el aumento del 10% de los recursos del sistema de financiación de acuerdo con los comunicados en julio por el Minhac.

El resto de los ingresos tributarios crecerán un 2% y los recursos no tributarios lo harán al 5%, condicionados por la evolución de los fondos europeos y los ingresos asociados a la producción y el aumento de las transferencias del Estado que, entre otros elementos, registran la aportación adicional al gasto en dependencia.

En cuanto a los gastos, la AIReF prevé que, sin considerar los financiados por el PRTR, aumentarán un 7% y alcanzarán el 17,1% del PIB. La actualización de los salarios derivada de la normativa básica estatal y las medidas de personal adoptadas por la Comunidad Autónoma supondrán una variación anual de la remuneración de asalariados del 7% en 2027.

Junto a ello, la AIReF estima un aumento del 5% en los gastos de funcionamiento, los de farmacia y conciertos y otros empleos corrientes. Asimismo, se prevé un aumento del 9% en los gastos de capital, impulsados por la ejecución de fondos europeos.

PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO

En cuanto a las perspectivas a medio plazo, la AIReF prevé que en 2028 se mantiene para Castilla-La Mancha el riesgo de desviación de la regla de gasto nacional y un crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos por encima de la senda del PFEMP.

La AIReF estima que el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional crecerá en Castilla-La Mancha un 5,5% en 2028 y un 4,7% en 2029, superando los actuales límites del 3,8% y 3,6%.

De otro lado, estima que alcanzará en 2031 un superávit del 0,4% del PIB en un escenario de políticas constantes. A partir de 2029 se espera un ligero empeoramiento del saldo registrado por la Comunidad, que se acentúa en los años siguientes, condicionado por las rebajas fiscales adoptadas y una disminución de los ingresos procedentes de fondos europeos tradicionales junto a un incremento de los gastos de capital.

DEUDA PÚBLICA

En lo que respecta a la deuda pública, La AIReF considera que se situará al cierre de 2027 en un 24,6% del PIB. Partiendo de un 28,4% en 2025, la ratio mejoraría en casi cuatro puntos en el periodo 2026-2027, fundamentalmente por efecto del crecimiento previsto del PIB y, en menor medida, por la aplicación de los saldos fiscales previstos.

La Comunidad estima niveles de endeudamiento superiores para 2026 y 2027. Las diferencias en las estimaciones sobre la evolución del endeudamiento de la Comunidad en ambos ejercicios no responden a discrepancias significativas en las previsiones de saldo fiscal, que son similares a las de la AIReF.

La AIReF estima que la ratio de deuda sobre ingresos corrientes continuará descendiendo en 2026 y 2027. En 2026 y 2027 la ratio de deuda sobre ingresos continuará descendiendo, a un ritmo superior al de la ratio deuda/PIB.

A medio plazo, la AIReF estima que la ratio de deuda sobre PIB de Castilla-La Mancha seguirá descendiendo a medio plazo. La ratio de deuda sobre PIB descenderá en el periodo 2027-2031, debido al efecto denominador y a unas previsiones favorables de los saldos fiscales previstos.

No obstante, la ratio de deuda sobre PIB permanecerá por encima del nivel de referencia del 13%, situándose en 2031 en torno al 19% del PIB.

RECOMENDACIONES

En cuanto a las recomendaciones dadas para el presupuesto de 2026, la AIReF mantuvo, aunque moderado, el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2026, por lo que se instó a la región a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto nacional en 2026.

En el informe sobre el PEF elaborado por la comunidad por incumplimiento de la regla de gasto de 2025, que fue emitido el 15 de julio, la AIReF suavizó el riesgo de incumplimiento apreciado en 2026 pero mantuvo el apreciado para 2027. A juicio de esta institución, el PEF no contenía medidas correctivas suficientes ni elementos que sustanciaran la corrección de la desviación.

En consecuencia, la AIReF recomendó a la región incorporar en el PEF que se presentara al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) medidas que sustenten previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia, detallando sus elementos, efectos y calendario de implementación.

Ahora, con el análisis actual, la AIReF sigue observando riesgo de desviación en 2026 y 2027 que se mantiene para los años siguientes como consecuencia de las rebajas fiscales previstas, las medidas de personal adoptadas y el crecimiento esperado de otros gastos y señala que el PEF de la región aún no ha sido presentado al CPFF.

Por todo ello, la AIReF recomienda a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que evite la adopción de medidas adicionales que supongan mayores incrementos estructurales del gasto primario neto de medidas de ingresos, lo que incluye tanto medidas de carácter permanente de reducción de ingresos como de incrementos de gastos que no cuenten con financiación también de carácter estructural.