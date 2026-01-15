Albacete acoge un juicio con jurado contra un temporero acusado de asesinar a su mujer en Montemayor (Córdoba)

Archivo - Palacio de Justicia de Albacete. - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete acogerá la celebración del juicio con jurado popular, entre el 19 y el 23 de enero, contra S.T., acusado del asesinato de su mujer F.Z.C. en 2022 en el municipio cordobés de Montemayor.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, tanto el acusado como la víctima se encontraban en el mes de mayo en España para trabajar como temporeros en las recogidas de distintas campañas agrícolas.

Durante su estancia en el municipio cordobés de Montemayor, en la provincia de Córdoba, para participar en la campaña de recolección de ajos, el 21 de mayo de 2022, víctima y acusado mantuvieron una fuerte discusión en torno a una acusación de infidelidad.

Tras la discusión, la víctima habría huido de la vivienda en la que ambos residían temporalmente, abandonando el municipio a pie. En ese momento, siempre según el relato de la Fiscalía, el acusado habría salido en busca de la víctima a bordo de un Seat Altea, dando con ella en el kilómetro 9 de la carretera CO-4205.

El acusado habría abandonado el vehículo para, armado con un arma blanca, propinar 10 navajazos en un breve lapso de tiempo a la víctima, causándole una hemorragia masiva. Mientras F.Z.C. permanecía con vida, aunque gravemente herida, el acusado la habría introducido en el vehículo, trasladándola al municipio de Montemayor, donde la habría abandonado en la vía pública sin ofrecerle socorro ni dar aviso a servicios de urgencias.

A pesar de ser localizada y trasladada al Hospital de Montilla sobre las 3.09 horas de la madrugada del domingo 22 de mayo de 2022, la víctima habría muerto desangrada sobre las 16.15 horas de ese día.

Mientras tanto, tras abandonar a la víctima, el acusado se habría dado a la fuga, siendo detenido el 23 de mayo de 2022 a las 11.20 horas en la localidad de San Clemente (Cuenca).

La Fiscalía estima que los hechos constituyen un delito de asesinato con agravantes de alevosía y ensañamiento, por los que solicita una pena de 25 años de prisión, junto a inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como la pérdida de la patria potestad de los hijos que tuvo con la víctima, F.M. y R., menores de edad.

Además, exige indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil, indemnizaciones de 100.000 euros a cada uno de los dos hijos de la víctima --que tenía su domicilio en Albacete-- así como 28.000 euros a cada una de las tres hermanas de la víctima.