Albacete acoge en otoño un congreso para defender la tecnología pública en la administración frente a los grandes fondos

Presentación del III Congreso Sedipualba. - DIPUTACIÓN ALBACETE

ALBACETE 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha presentado este jueves en su sede el III Congreso Sedipualba, que tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre en el Teatro Circo, y que acogerá a gestores de la administración pública para compartir experiencias de innovación y transformación digital entre entidades públicas de toda España frente a un mercado "controlado por los fondos privados", además de debatir los últimos avances de la plataforma de gestión homónima, según ha detallado el presidente provincial, Santi Cabañero.

El éxito de Sedipualba, la plataforma de gestión administrativa "que nace en Albacete en 2014 con fondos 100% públicos", según ha remarcado Cabañero, cruzó las fronteras provinciales en 2017 y es utilizada día a día por más de 35.000 empleados públicos, prestando servicio a 10 millones de ciudadanos en lo que ha supuesto "una apuesta por la soberanía tecnológica frente a las grandes tecnológicas que pertenecen a fondos internacionales y que normalmente copan este mercado de aplicaciones".

Esta inversión, además de suponer un ahorro "de diez o quince veces lo que costaría a una administración comprar a una empresa una plataforma de este tipo", también ha servido para "garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos al formar parte de la red de centros de ciberseguridad" española.

El congreso bianual, que ya contó con 450 asistentes en su previa edición, debatirá los avances de esta herramienta, la cuál "se ha convertido en el mayor proyecto de reutilización de servicios digitales públicos de nuestro país", según ha destacado el diputado de Modernización Administrativa y TIC, José Antonio Calvo, tras superar las más de 1.000 administraciones y entidades que recurren a esta plataforma para acelerar trámites burocráticos.

El jefe de Servicio de Sedipualba, José Joaquín de Haro, ha apuntado que el evento busca que participen el resto de administraciones en el desarrollo de la herramienta para evitar "generar aislamientos de cautividad tecnológica" y permitir el avance digital de la gestión pública española. "Hemos sido capaces de reinventarnos desde lo público para desarrollar este tipo de infraestructuras y obtener soluciones tecnológicas de alto a nivel", creando una plataforma que sirve para la tramitación de subvenciones o presupuestos con aplicaciones de inteligencia artificial integradas que cada vez es más demandada en España.

El camino, según ha recordado Cabañero, "no ha sido fácil", y en un primer momento se encontraron con reticencias por parte de otras administraciones "que incluso nos decían que qué hacía una diputación prestando un servicio fuera de nuestras fronteras". Ante ello, el presidente provincial ha defendido la Ley 40/2015, "que obliga a una administración pública a compartir las nuevas tecnologías que implementa", en un ejemplo de solidaridad institucional que la ha llevado a ser utilizada hoy por cámaras de cuentas autonómicas, universidades, ayuntamientos, cabildos y diputaciones de todo el país.

Las entradas para el III Congreso Sedipualba, titulado 'Soberanía digital en las administraciones públicas', se presentará la semana que viene en Madrid y sus entradas podrán comprarse a partir del 1 de junio en la sede electrónica de la Diputación de Albacete.